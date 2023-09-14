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Alarko Carrier Geleceğin Ürünü Olan Isı Pompası Üretimine Başladı

İklimlendirme sektörüne doğa dostu ürünleriyle öncülük eden Alarko Carrier, ısıtma, soğutma ve sıcak suda geleceğin cihazı olarak gösterilen ısı pompası üretimine başladı. AR-GE çalışmaları tamamlanan ve ağustos ayı itibarıyla şirketin Gebze Fabrikasında üretimine başlanan Flair Split Isı Pompası hem çevreci hem de tasarruf sağlayan özellikleriyle öne çıkıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2023 Perşembe 09:51
Alarko Carrier Geleceğin Ürünü Olan Isı Pompası Üretimine Başladı
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Yüksek kaliteli ve maksimum tasarruf sağlayan ürünleriyle sektöre öncülük etmeye devam eden Alarko Carrier’ın üretimine başladığı Flair Split Isı Pompası, düşük seviyedeki CO2 salımı ile çevre dostu özellikler taşıyor. İnverterli ikiz Rotary kompresör, su pompası ve fan motoru sayesinde daha yüksek enerji verimliliği sağlıyor. Isıtma, soğutma, sıcak su ihtiyacını bir arada tek sistemde karşılaması ile sürdürülebilir bir çözüm sunan ürün, 8, 10, 14 ve 16 kw olarak 4 farklı kapasitede üretiliyor. A+++ enerji sınıfına sahip olan ısı pompası, konvansiyonel ürünlere göre çok daha yüksek tasarruf sağlıyor.

Aynı zamanda tüketiciye güçlü ısıtma fonksiyonu ile hızlı sıcak su üretim opsiyonu sunuyor. Tatil modu, çift zon kontrolü, günlük zamanlayıcı, haftalık zamanlayıcı, yerden ısıtma ayarı gibi pek çok kullanıcı dostu fonksiyonlarıyla da hayatı kolaylaştırıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Türkiye’de Isı Pompası Üretimi 40 Bine Çıkacak

Isı pompasının iklimlendirme alanında geleceğin cihazı olarak gösterildiğini ve Avrupa’da son dönemde üretiminde hızlı bir artış olduğunu ifade eden Alarko Carrier Ürün Yöneticisi Serhan Taylan, şu bilgileri verdi: “Özellikle Avrupa pazarında son derece hızlı artışı olan Isı Pompası’nın ülkemizde de orta vadede popüler olacağını öngörüyoruz. Geçen yıl itibarıyla Türkiye’de ısı pompası pazarındaki beklenti yaklaşık 12 bin adetti. Bu rakamın 2030’da yaklaşık 40 bin olacağını tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda monoblok tip ısı pompaları için de üretim planlıyoruz. Isı pompası, merkezi ürünlerde en çok ihracat yapan Alarko Carrier’ın ihracatına teknolojik bir ürün olarak çok büyük bir katkı yapacak"

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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