Türkiye’nin öncü oyun ve e-pin satış sitelerinden oyunfor.com, her ay açıkladığı verilerle Türkiye oyun sektörünün durumunu gözler önüne sermeye devam ediyor. Açıklanan verilere göre oyun ve oyun içi satışları temmuz ayına kıyasla %5, geçtiğimiz yılın ağustos ayına kıyasla %8 artış gösterirken temmuz ayında düşüşe geçen satışlar, ağustos ayında tekrar yükselişe geçmiş oldu. 2021’in başından beri konsol ve PC platformlarındaki satışlarda yaşanan düzenli düşüş, ağustos ayında da devam ederken satışların %69’luk büyük bir bölümünü mobil oyunlar oluşturdu.



Oyun satışlarının kategori olarak dağılımı:

Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

PC %21 %18 %17 %16

Konsol %16 %15 %16 %15

Mobil %62 %67 %67 %69



Ağustos ayının şampiyonu PUBG Mobile

Oyunfor.com’un oyun ve oyun içi satış verilerinden hareketle ağustos ayında oyuncuların en çok ilgi gösterdiği oyun açık ara PUBG Mobile oldu. Ağustos ayında yayınlanan ve kullanıcılardan tam puan almayı başaran Poseidon Zırh-X güncellemesi ile oyuna ara veren kullanıcılarla beraber birçok yeni oyuncuyu da kendisine çekmeyi başaran PUBG Mobile, Oyunfor’un ağustos ayındaki satışlarının büyük bir bölümünü oluşturdu.



Haziran ayında en çok ciro yapan 10 oyun:



1- PUBG Mobile

2- Garena Free Fire

3- Valorant

4- Call of Duty: Mobile

5- CS:GO

6- Lords Mobile

7- League of Legends

8- Resident Evil Village

9- Roblox

10- Fetih: Altın Çağ



Türkiye’deki tanıtım çalışmalarına hız vererek tüm Türkiye çapında ödüllü turnuvalar ve etkinlikler düzenlemeye başlayan Garena Free Fire, ağustos ayında en çok ciro yapan ikinci oyun oldu. ‘Free Fire Türkiye Turu’ olarak adlandırılan etkinliklerin ilk ayağı, Oyunfor’un hediye sponsorluğunda 14 Ağustos’ta Bursa’da gerçekleşmiş, ülke genelinde gerçekleşecek olan ‘Şehirler Şampiyonası’nın ilk ayağına ev sahipliği yapmıştı.



Resident Evil Village, uzun bir aradan sonra oyunfor.com’un en çok ciro yapanlar listesine çok oyunculu modu olmadan girmeyi başarabilen tek oyun oldu. Capcom tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü hayatta kalma - korku serisi Resident Evil’ın 7 Mayıs 2021’de yayınlanan sekizinci büyük oyunu Resident Evil Village, ağırlıklı olarak çok oyunculu oyunları tercih eden Türk oyun severlerin ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor.



Yaptığı son güncelleme ile beraber ünlü TV - sinema oyuncusu Burak Özçivit’i oyundaki karakterlerden biri haline getiren Türk yapımı mobil strateji oyunu Fetih: Altın Çağ da ağustos ayında en çok ciro yapan oyunlar arasına girmeyi başardı.



Satışların yaşa göre dağılımı:



Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

18-21 Yaş %7 %6 %5 %5

21-30 Yaş %44 %46 %47 %46

30+ Yaş %49 %48 %48 %49

Satışların cinsiyete göre dağılımı:



Mayıs Haziran Temmuz Ağustos

Kadınlar %30 %29 %28 %29

Erkekler %70 %71 %72 %71

Kaynak:: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)