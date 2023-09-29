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4 kişiden Biri Web3 Kavramına Aşina

Blokzinciri teknolojisinin yaygınlaşmasına zemin hazırlayan Bitcoin'in geliştirildiği 2008'den bu yana pek çok yeni kavram ortaya çıktı. Yeni bir küresel araştırma, Web3, NFT, kripto gibi blokzinciri tabanlı kavramlara yönelik küresel farkındalığı ortaya koydu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Eylül 2023 Cuma 14:10
4 kişiden Biri Web3 Kavramına Aşina
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Bitcoin'in geliştirildiği 2008'den bu yana, 15 yıllık süreçte dijital ve internet terminolojisine pek çok yeni kavram eklendi. Araştırma şirketi YouGov ve blokzinciri yazılım teknolojisi şirketi Consensys, bu kavramlara ilişkin küresel farkındalığı ölçmek için bir araştırmaya imza attı.

Aralarında ABD, Brezilya, Arjantin, Fransa, Birleşik Krallık, Vietnam, Hindistan ve Nijerya’nın da yer aldığı 15 ülkede yürütülen araştırmada, farklı demografilerden katılımcılara, Web3, kripto, NFT gibi kavramlara ne kadar aşina oldukları soruldu. Rapora göre 10 kişiden 9’u (%92) “kripto” kavramını daha önce duyduklarını söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Yılın son çeyreğine girildiğinde, arka arkaya kripto benimsemesi, kripto farkındalığı konulu araştırmalar yayımlanıyor. Bu araştırmalar kripto ve ilişkili teknolojilere yönelik küresel farkındalığı anlamak açısından önem arz ediyor" dedi.

4 kişiden yalnızca biri "Web3" kavramını daha önce duydu

Raporda, blokzinciri temelinde çalışan ve internetin yeni formunu tanımlayan Web3 ve bu kavram etrafında gelişen NFT ve metaverse kavramlarına ilişkin farkındalık da araştırıldı. 15 ülkede, farklı yaş gruplarına yöneltilen sorular, katılımcıların %36’sının metaverse’e, %34’ünün NFT’ye, %24’ünün ise Web3’e aşina olduğunu ortaya koydu. Bir başka deyişle yeni bir internet deneyimini beraberinde getirmesi, sosyal ve ticari ilişkileri değiştirmesi beklenen Web3’ten yalnızca 4 kişiden birinin haberi olduğu tespit edildi.


Web3’ün Bitcoin, kripto para, NFT ve metaverse gibi kelimelere kıyasla daha yeni ve görece daha karmaşık bir kavram olduğunu belirten Sevcan Dedeoğlu, “İnternetin mevcut versiyonunu, Web 2.0'ı dahi tanımlamakta güçlük yaşandığını söylemek mümkün. Henüz standartları, protokolleri, vaatleri tam olarak belirlenmemiş ve gelişim aşamasında olan bir kavrama yönelik farkındalığın, diğerlerine kıyasla düşük olması bu açıdan anlaşılabilir. Web3’e yönelik farkındalığın artmasında, Gate.io gibi Web3 teklifi sunan kripto para borsalarına önemli bir görev düşüyor” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Kripto para birimleri, paranın geleceği” olarak biliniyor

Afrika, Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere dört kıtada yürütülen araştırmanın çarpıcı sonuçlarından birinin de kriptoyla ilişkilendirilen tanımlamalar olduğunu belirten Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Araştırma kapsamında katılımcılara ‘Hangi üç temel konsepti kripto para birimleriyle ilişkilendiriyorsunuz?’ sorusu yöneltiliyor.

Öne çıkan yanıtlar paranın geleceği (%16), geleneksel finansal sisteminin alternatifi (%11) ve dijital sahipliğin geleceği (%11) olarak sıralanıyor. Öte yandan küresel çapta yapılan araştırmanın katılımcılarının yalnızca %8’i kripto para birimlerini ‘suç ve kara para aklama’ ile eşleştiriyor. Burada coğrafi farklılıklar da dikkate değer, örneğin kripto para birimlerini spekülasyon, sahtekarlık gibi olumsuz tanımlarla eşleştiren katılımcıların çoğunluğunun Avrupa’dan olduğu görülüyor. Bu durum regülasyonlarla, otoritelerin tutumlarıyla ve refahla açıklanabilir” yorumunda bulundu.

Sadakat programlarının geleceğinde NFTler var”

Bir başka araştırmada mevcut NFT projelerinin %95'inin “değersiz” olarak tanımlandığını hatırlatan Sevcan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Manşetlerde çok yer bulan bu haber, bir anlamda yanıltıcı. NFT ile ilgili küresel farkındalığın %34 olduğunu görüyoruz. NFT’lere yönelik yatırım trendi zayıflasa ve NFT değerleri düşse de, NFT’nin vaat ettiği değer varlığını koruyor. Blokzinciri ve Web3 gibi yeni ekosistemlerde kavramların gerçek vaadi, bu kavramlar moda sözcük vasıflarını yitirdiğinde ortaya çıkıyor.”

“Örneğin NFT’ler, dijital sahipliğin en güçlü araçlarından biri olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz dönemde dünyaca ünlü bir kahve zinciri, yeni sadakat programını NFT’ler üzerine kurduğunu açıkladı. Önde gelen havayolu şirketlerinden biri NFT tabanlı sadakat programını duyurdu. Küresel markaların NFT’ye biçtiği bu değer, sadakat programlarının ve ilgili pek çok konunun geleceğinde NFT’lerin olabileceğine işaret ediyor. Küreselde onuncu, Türkiye’de birinci yılını kutlayan Gate.io olarak, tüm bu kavramların ve gelecek senaryolarının kamuoyuna aktarılması için çalışmayı sürdürüyoruz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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