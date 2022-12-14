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3D Baskı ile Elektronik Ürünler Üretilebilir mi?

3D Baskı teknolojisinde üretim daha farklıdır; istenilen ürünü oluşturmak için koca bir atık yığını oluşturmak yerine, nihai ürünü ortaya çıkarmak için sadece gerekli miktarda hammadde kullanarak çok daha az atık oluşacak bir biçimde üretiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Aralık 2022 Çarşamba 16:23
3D Baskı ile Elektronik Ürünler Üretilebilir mi?
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3D baskı, bitmiş ürün tamamlanana kadar katman katman bir nesne oluşturan eklemeli üretim sürecinin genel adıdır. 3D Baskı yöntemi, geleneksel üretim süreçlerinin dışına çıkar. Çünkü bir kesme tahtası veya bir tahta kaşığın oluşturulması için geleneksel süreç bizlere bir tahta parçasını istenilen biçimde yontarak kesen eksiltici imalat sistemini çağrıştırır.

Oysa 3D Baskı teknolojisinde üretim daha farklıdır; istenilen ürünü oluşturmak için koca bir atık yığını oluşturmak yerine, nihai ürünü ortaya çıkarmak için sadece gerekli miktarda hammadde kullanarak çok daha az atık oluşacak bir biçimde üretiminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üretmek amacıyla kullanılan 3D baskıyı akıllı bir seçim ve çevre dostu bir seçenek yapan etmenlerden biri de şüphesiz ki budur. 3D baskı her geçen yıl geleneksel imalattan pay almaya devam ederken aynı zamanda seri üretim yapmadan üretimi evlerinde inşa etmeyi seven hobi tasarımcıları ve üreticileri tarafından da yaygın bir şekilde kullanılabilir.

3D Baskı Elektroniği Yapılırken Hangi Malzemeler Kullanılır?

Sistemlerin 3D baskı işleminde tipik olarak yalnızca bir malzeme kullanabildiği durumlarda son gelişmeler birden fazla malzemenin dahil edilmesini sağlamıştır. Bu, üreticilerin iletken malzemeleri iletken olmayan malzemelerle birleştirmelerini sağlar. 3D baskı işleminde kullanılan termoplastikler genellikle bakır, karbon ve grafen ile yapılır. Bu arada, işlevsel devreler ve antenler oluşturmak için tescilli iletken ve dielektrik mürekkepler aynı anda kullanılabilir. Bu, 3D baskılı elektroniklerdeki işlev yelpazesini genişletir.

Son yıllarda çıkan yeni üç boyutlu baskı teknolojileri ile bir ürünü birden çok malzemeyle üretmek çok daha kolay. Bu sayede; 3D baskı ile üretilmiş elektroniklerdeki işlev yelpazesi genişlemekle kalmadı, bunun yanı sıra üreticiler artık iletken malzemeleri, iletken olmayan diğer malzemelerle kolaylıkla birleştirebilme şansı yakaladı. Günümüzde işlevsel devreler ve antenler oluşturmak için tescilli iletken ve dielektrik mürekkepler aynı anda kullanılabilir durumda.

Elektronikte 3D Baskı

Günümüzde birçok şirket, endüstriyel 3D baskı ile elektronik bileşenler üretmenin zorluklarını gidermek ve ölçeklenebilir hale getirmek adına hızlı ve sağlam çözümler arayışına devam ediyor. Bugün hala 3D baskı ile birçok elektronik parçayı üretmek oldukça masraflı ve enerji tüketen bir noktada… Yine de günümüzde antenler, piller, radar sistemleri, kapasitörler ve sensörler üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle üretilebiliyor.

3D Baskı Nasıl Çalışır?

3D Baskı üretim sürecinin nasıl çalıştığı, oldukça merak edilen bir konudur. Genel çerçevede özetlemek gerekirse; CAD ortamında tasarlanmış bir ürün, birbiri üzerine yerleştirilmiş ince malzeme katmanlarının (polimer, kompozit, reçine vb.) art arda birbirine eklenmesiyle 3 boyutlu bir nesne haline gelir. Hızlı prototiplemeden az adetli seri üretime kadar birçok üretim ihtiyacınızı bu üretim teknolojisiyle karşılayabilirsiniz.

3D Baskı hakkında daha detaylı bilgi almak için https://www.tridi.co/ adresini ziyaret edebilirsiniz.”

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