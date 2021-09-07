22. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı Teknolojileri Fuarı

Son olarak 2019’da gerçekleştirilen SIGN İstanbul, aralarında İtalya, Almanya, Belçika, Hırvatistan ve Mısır’ın da olduğu 21 ülkeden 300’e yakın katılımcı firmaya ve toplam 23 bin 516 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Balkanlar’dan Kafkaslara, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar uzanan ticaret ağının merkezindeki Türkiye’nin sektöründeki global buluşması SIGN İstanbul, bu yıl aralarında dünya markalarının da olduğu 300’ün üzerinde firmayı, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 25.000 ticari satın almacıyla buluşturacak.

Bakanlığın yurt dışı tanıtım desteği sayesinde, daha çok satın almacı SIGN İstanbul 2021’de olacak!

Bölgenin alanındaki lider fuarı SIGN İstanbul’u, 2021 yılında destek kapsamına alan T.C. Ticaret Bakanlığı hem tanıtım desteği hem de Alım Heyeti Programıyla, katılımcı firmaların fuardan maksimum verim almalarına katkıda bulunuyor. Bakanlığın alım heyeti programı ve yurt dışı tanıtım desteğinin de eklenmesiyle dünyanın dört bir yanından çok daha fazla satın almacıya ulaşan SIGN İstanbul 2021, küresel ölçekte binlerce nitelikli ziyaretçiyi ağırlayacak.

Katılımcı ve ziyaretçiler, “Trust Tarsus” ile güvende.

SIGN İstanbul 2021 katılımcılarının ve ziyaretçilerinin dört gün boyunca sağlıklı bir organizasyon geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri alan ve fuar süresince yüz yüze etkinliklerin mümkün olan en güvenli şekilde yürütülmesini taahhüt eden Tarsus Turkey, “TRUST TARSUS” adını verdiği bir dizi önlemler paketi hazırladı. D.S.Ö, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB’un direktifleri ile birlikte SISO, IAEE, UFI ve AEO gibi uluslararası sektörel birlikler tarafından üretilen operasyonel yönergelere dayanarak hazırlanan önlem paketi, SIGN İstanbul 2021’e katılan herkesin güvende kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Promosyoncular, yeniden “Sokak”ta!

SIGN İstanbul 2021, bu yıl yeniden Promosyon Sokağı’na ev sahipliği yapıyor. Promosyon ve Matbaa Sanayici İş adamları Derneği’nin (PROMASİAD) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, dernek üyesi katılımcı firmalar, not defterlerinden kalem ve ajandalara, çantalardan anahtarlıklara, saatlerden mobil şarj cihazlarına kadar hayatın hemen her alanında kendine yer bulan yüzlerce ürüne yönelik tasarım ve uygulama örneklerini fuar alanına kurulan “Promosyon Sokağına” taşıyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)