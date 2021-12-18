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10 Adımda Satışları Yükseltecek Videolar Nasıl Oluşturulur?

InVideo'nun akıllı video düzenleme programı, işletmenizin sosyal medyadaki varlığını bir sonraki seviyeye taşımanıza yardımcı olacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Aralık 2021 Cumartesi 09:48
10 Adımda Satışları Yükseltecek Videolar Nasıl Oluşturulur?
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Sosyal medya artık sadece arkadaşlarla bağlantı kurmakla ilgili değil, aynı zamanda markanız, şirketiniz veya sayfanız için harika bir iş ve pazarlama aracına dönüştü.

Videolar genellikle görsellerden daha fazla etkileşim aldığından, dünyanın her yerindeki markalar sosyal medya stratejilerinin bir parçası olarak videolar oluşturuyor ve bunları yüklüyor.

Bu nedenle bir izleyiciyle bir şey paylaşmak istiyorsanız, sosyal medya kullanılacak en iyi platformdur ve yalnızca bir video, erişimi en üst düzeye çıkarmanıza ve hatta viral olmanıza yardımcı olabilir.

Sosyal medyada satışlar videolarla nasıl yükseltilir?

Videolar, mesajınızı sosyal medya platformlarında ilgi çekici bir şekilde potansiyel müşterilere iletmenize olanak tanır; bu nedenle, kitlenizi yakalayacak ve onları potansiyel müşterilere dönüştürecek içerik oluşturmak için video düzenleme becerisi elde etmeniz gerekir.

İşte burada InVideo devreye giriyor. Sosyal medya videolarını bir profesyonel gibi yapmanıza yardımcı olan, kullanımı kolay bir video düzenleme programıdır. İşte on adımda kullanımı:

InVideo ile sosyal medya videonuzu yapmak için 10 basit adım

1. Adım: Dizüstü veya masaüstü tarayıcınızda InVideo'nun çevrimiçi video düzenleme programını açın.

2. Adım: Hesabınıza giriş yapın veya kaydolun.

3. Adım: En iyi şablonları (önceden oluşturulmuş şablonlar) keşfetmek için kaydırın.

4. Adım: Şablonunuzu seçin.

5. Adım: Resim, video veya müzik ekleyin.

6. Adım: Medya kitaplığına gidin ve eğlenceli bir öğe seçin - ekleyin.

7. Adım: Yazı tiplerini, renkleri, metinleri ve video geçişlerini değiştirerek videonuzu özelleştirin.

8. Adım: Sosyal medya videonuzu düzenlemeyi bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere yerel bir dosyaya indirin ve kaydedin.

9. Adım: Videonuzu sosyal medya platformlarında paylaşın ve daha iyi etkileşim için insanlardan izlemelerini, beğenmelerini, paylaşmalarını ve yorum yapmalarını isteyin.

10. Adım: Bir sosyal medya video reklamı ile işinizde artan satışların keyfini çıkarın.

Dakikalar içinde ücretsiz satışa değer videolar oluşturun

Küçük bir işletmeniz varsa, sosyal medya videoları oluşturmak ve düzenlemek bunaltıcı gelebilir. Ancak InVideo bunu kolaylaştırıyor. Basit, kullanıcı dostudur ve süreci hızlandırarak size hemen profesyonel bir video sunar.

Aynı zamanda ücretsiz. Buna rağmen ücretli sürüm bile bütçe dostu.

Dikkat çekici bir sosyal medya videosu yapmak için son ipuçları

● Videonun en boy oranının sosyal medya platformunun en boy oranıyla eşleştiğinden emin olun.

● Videoyu sessiz izleyenlerin bile anlaması için videoya altyazı ekleyin.

● Videonuz boyunca iş ürünlerinizi veya hizmetlerinizi tanıtın.

● Daima bir "harekete geçirici mesaj" ile bitirin.

Özet

Sosyal medyada izleyicilerinizin dikkatini çekmek için yalnızca birkaç dakikanız var, bu nedenle etkileşim için ilk 10 saniye çok önemlidir. Videonuzu bir patlama ile başlatın, böylece kitleniz videonuzu izlemek için en az iki dakika platformda kalmak isteyecek.

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