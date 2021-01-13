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Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 yılında;

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2021 Çarşamba 12:46
Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 2020 Yılı Faaliyet Raporu Yayınlandı
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  • 891 üretim işletmesi ,1233 toplu tüketim gıda işletmesi, 2709 satış yapan gıda işletmesi ve 12 hayvan yemi satan gıda işletmesinde toplamda 4845 kontrol gerçekleşmiştir.
  • Muhtelif ürünlerde 132 numune alınmış olup 29 numune olumsuz olduğu tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır.
  • Ekmek fırınlarında 128, pastanelerde 180 lokantalarda ise 15 şikayet gelmiştir. Toplamda 441 şikayete cevap verilmiştir.
  • Ekmek fırınlarında 208 hazır yemek üreten işletmelerine 79, süt ürünleri işletmelerine 22 kontrol gerçekleştirilmiştir.
  • Hayvan sağlığı çalışmalarında 2195 büyük baş hayvan ile 1385 küçük baş hayvan aşılanmıştır.
  • Kurban bayramında 9665 büyükbaş ve küçükbaş hayvan kontrol edilmiş 1160 hayvan için idari para cezası uygulanmıştır.

 2020 yılında toplamda ilçemizde 1.611,224 TL idari para cezası uygulanmıştır.

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