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Su Ürünleri Denetimi

Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler semt pazarlardaki balıkçıları denetledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2020 Perşembe 14:26
Su Ürünleri Denetimi
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Balık neslinin devamı için avlanması yasak ve gelişimini tamamlamamış balıkların avlanılıp avlanmadığını kontrol eden ekipler, satışa sunulan  balık çeşitlerini ölçerek standartlara uygunluğu, depolanması ve satışı esnasında hijyen kuralları ile ilgili denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında balık tezgahlarında aykırı ürün satan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisini veren Sultangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa TANRIVERDİ denetimlerin düzenli olarak süreceği bilgisini verdi.
 

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