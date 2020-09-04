İmamoğlu'ndan RAkibi Binali Yıldırım'a Geçmiş Olsun Mesajı

İnşallah en kısa zamanda Sultangazili hemşehrilerimize burayı hediye etmek istiyoruz” dedi. Gazeteciler, İmamoğlu’na, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım ve eşini arayıp, aramadığını sordu. İmamoğlu, bu soruya, “Dün, haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem eşim; hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. ‘Allah şifa versin’ dedik. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Tabii korunmak önemli. İnşallah kurallara maksimum düzeyde hep beraber uyarız” yanıtını verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Sultangazi / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Sultançifliği Merkez Camii’nde kıldı. İmamoğlu, namaz sonrasında cami avlusunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, cami önündeki meydanda bulunan Kızılay’ın Kan Merkezi çadırına da uğrayarak, sağlık çalışanlarına başarılar diledi. Rotasını Sultançifliği’nden Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’ndeki Millet Bahçesi’ne çeviren İmamoğlu, park girişinde vatandaşların “Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşılandı.

YER SOFRASINA OTURUP, KATMER YEDİ

Yetkililerden parkla ve çalışmalarla ilgili bilgi alan İmamoğlu, millet bahçesi gezisini vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleştirdi. Park içinde yer sofrasında piknik yapan vatandaşların yanına giden İmamoğlu’na Sivas usulü katmer ikram edildi. İmamoğlu’nun, etrafındaki kalabalığı kastederek, “Bunları yollayalım, biz sizinle oturup yemeğimizi yiyelim” şeklindeki esprisi, renkli anların yaşanmasına neden oldu.

“SULTANGAZİLİ HEMŞEHRİLERİMİZE BURAYI HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ”

İmamoğlu, geziyle ilgili değerlendirmesini de park içinde yaptı. Kameraların karşısına geçen İmamoğlu, Sultangazi’nin kendine has sorunları olan bir ilçe olduğunu belirtti. Yıllardır birikmiş, tapu ve dönüşüm sorunlarının takipleri altında olduğunu kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir yandan vatandaşlarımızın acelesi olduğunun farkındayız. Yerinde tespit ediyoruz. İlçe başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kim katılıyorsa onlarla süreci takip ediyorduk. Bugün, özellikle cuma vakti sonrasında bu parkı gezmek istedim. Arkadaşlarımla konuştum, inşallah bu ayın sonunda insanlarımıza hem sosyal tesisi imkanı sunulacak hem sporla ilgili daha düzenli bir hizmet alanı oluşturulacak. Tabii yakın planda başka parklarımızla birleştirilebilir mi onların da çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah en kısa zamanda Sultangazili hemşehrilerimize burayı hediye etmek istiyoruz.”

“İNŞALLAH KURALLARA HEP BERABER UYARIZ”

İmamoğlu, gazetecilerin, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan yerel seçimlerdeki rakibi Binali Yıldırım ve eşini arayıp, aramadığıyla ilgili soruya da “Dün, haberi alır almaz kendilerini aradım. Hem ben hem eşim; hem kendilerine hem hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. ‘Allah şifa versin’ dedik. O da ‘İnşallah bu süreçten en kısa şekilde hepimiz kurtuluruz’ diye temennilerde bulundu.

Hem ülkemize hem dünyaya, insanlığa sağlık diledik beraberce. Sesi çok iyi geliyordu. Yanılmıyorsam bugün İstanbul’a geleceğini söylemişti. Evinde ve İstanbul’da tedavisine devam edeceğini belirtmişti. İnşallah kendisine ve ailesine şifa diliyorum. Bütün hastalarımıza şifa diliyorum. Tabii korunmak önemli. İnşallah kurallara maksimum düzeyde hep beraber uyarız” yanıtını verdi.

Kaynak:İsta