Zeytinburnu Yaz Spor Okullarında 3.500 Kişi Yararlandı (VİDEOLU)

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARI'NA GÖRKEMLİ KAPANIŞ
Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki gençlere sporu sevdirmek ve spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Yaz Spor Okulları projesini faaliyete geçirdi.
27 Haziran – 9 Eylül tarihleri arasında 5 - 16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 12 branşta (Basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, bincilik, yüzme, cimnastik, buz pateni, hentbol, izcilik ) eğitimler verildi.
14 farklı spor tesisinde 45 uzman eğitmen eşliğinde 3.648 kişiye eğitim verilen Yaz Spor Okulları’nda öğrencilere bir branş seçme hakkı verildi. Haftada 2 gün 1’er saatlik eğitim alan öğrenciler eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamladı.
Zeytinburnu Buz Pisti’nde 10 Eylül Cumartesi günü saat 11.00’de düzenlenecek Zeytinburnu Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni’ne yaklaşık 5 bin misafir katılacak. Jimnastik, tekvando, okçuluk, buz pateni branşlarında gösterilerin düzenleneceği programda 90 öğrenci madalya ve kupalarını Başkan Ömer Arısoy’dan alacak.
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansjı (İTHA)
Son Güncelleme: 10.09.2022 14:11