Zeytinburnu Spor Kulübü Anka kuşu misali Küllerinden doğuyor!

Geçtiğimiz 2 sezonda önce İstanbul 2. Amatör ligde şampiyon olan zeytinburnu spor şimdi de 1. Amatör ligde şampiyonluğa hazırlanıyor.

FİNAL MAÇI

25 haziranda saat 17.00 de Beyoğlu stadında oynayacakları final maçında bir üst küme olan süper amatör ligde mücadele edeceklerine yönetim kurulu, teknik heyetiyle, futbolcularıyla, taraftarıyla inanmış bir ekip görüntüsü veriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Sezer Yazar

ÜVEY EVLAT ZEYTİNBURNU SPOR

Her ne kadar başarılı olmaya çalışan bir yönetim kurulu olsa da zeytinburnu ilçesinde kurulan amatör kulüpler birliğine alınmaması da ilginç bir ayrıntı olarak önümüzde duruyor. Kurulduğunda profesyonel liglerde mücadele eden zeytinburnu spor amatör liglere düştüğünde kulüpler Birliği üyesi yapılmaması da diğer amatör kulüplerin bakış açısının ne olduğunu sormayı gerektiriyor.

Belediyenin imkanlarını bu kuruluşa üye olan kulüplere verdiği bilinen bir gerçek.

Katıldıkları her kategoriye belli miktarlarda yardım alan kulüpler söz konusu zeytinburnu spor olduğunda kafalarını kuma gömüyorlar. İlçe belediyesinden yardım almadan sadece yönetim kurulu üyelerinin maddi imkanlarını seferber ederek mücadelesini sürdürüyor. Yardım almadan mücadelesini ne kadar daha sürdereceği belli olmayan zeytinburnu spora İstanbul times ailesi olarak şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)