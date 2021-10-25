banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1493.74
ALTIN
559.00
DOLAR
9.5986
STERLİN
13.2271
EURO
11.1871
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi...
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la İlgili Kararlar Geciktirilmez
İmamoğlu’ndan “Yeni Metrobüs” ÇAĞRISI: İstanbul’la...
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı Ve Peygamberi’nin Doğum Günü Kutlandı
Dünyanın En Çok Sevilen İnsanı...
Malatyalılar CHP'Lİ Vekil Karabat'ı Bağrına Bastı
Malatyalılar Karabat'ı Bağrına Bastı

Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesi Tarafından 12 Yıldır Yapılan Cumhuriyet Koşusuna bu senede İlgi büyüktü. Belediye Başkanı Ömer Arısoy İstanbul Times TV ve Zeytinköy TV'de Hüseyin ÇETİNER'e geçen sene koşumuzu pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu sene pandemi kuralları çerçevesinde bin kişi ile sınırlandırmıştık ancak yoğun ilgi ve alakadan dolayı sayı 1200'e çıktı bütün koşucu arkadaşlarıma başarılar diliyorum dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ekim 2021 Pazartesi 12:30
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
banner171

HABERİN DETAYI AZ SONRA (VİDEOYU İZLEYEBİLİRSİNİZ)

Son Güncelleme: 25.10.2021 13:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)
İSTANBUL’UN METROSUNDA GÜÇ GÖSTERİSİ
İSTANBUL’UN METROSUNDA GÜÇ GÖSTERİSİ
Başarılarınıza Destek Olan Njoyplus!
Başarılarınıza Destek Olan Njoyplus!
İşitme engelli sporcular Maltepe’nin gururu oldu
İşitme engelli sporcular Maltepe’nin gururu oldu
BTP Lideri'nden Trabzon takımlarına tam destek
BTP Lideri'nden Trabzon takımlarına tam destek

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169