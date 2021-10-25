Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)

Zeytinburnu Belediyesi Tarafından 12 Yıldır Yapılan Cumhuriyet Koşusuna bu senede İlgi büyüktü. Belediye Başkanı Ömer Arısoy İstanbul Times TV ve Zeytinköy TV'de Hüseyin ÇETİNER'e geçen sene koşumuzu pandemiden dolayı yapamamıştık. Bu sene pandemi kuralları çerçevesinde bin kişi ile sınırlandırmıştık ancak yoğun ilgi ve alakadan dolayı sayı 1200'e çıktı bütün koşucu arkadaşlarıma başarılar diliyorum dedi.