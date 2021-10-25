Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusuna Büyük İlgi (VİDEOLU)

Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında düzenlenen, ‘Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun 12.si 24 Ekim Pazar günü büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. 10 km’lik ‘Zeytinburnu 12. Cumhuriyet Koşusu’nun kazananı, erkeklerde 28,55’lik derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot oldu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “12 yılda uluslararası literatüre girmiş bir koşudan bahsediyoruz. Zeytinburnu ve Türkiye için önemli bir organizasyon. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da üzerine yeni şeyler katarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından organize edilen 12. Uluslararası Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu, 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi.

Saat 09.00’da Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat’ın önünden başlayan 10 kilometrelik yarışa çeşitli ülkelerden yaklaşık bin sporcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışı, genel klasman erkekler kategorisinde; 28:55’lik derecesiyle Kenyalı Benard Cheruiyot birinci, 28:58’lik derecesiyle Getaye Fisseha Gelaw ikinci, 29:12’lik derecesiyle Simon Kıruthi üçüncü sırada bitirdi.

Genel klasman kadınlar kategorisi birincisi 33:30’luk derecesiyle Kenyalı Betty Jematia, ikincisi 34:16’lık derecesiyle Şilan Ayyıldız, üçüncüsü 34:20’lik derecesiyle Burcu Subatan oldu.

Koşu sonrası düzenlenen törende yarışmacılara ödüllerini Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Atletizm Federasyonu Eski Başkanı Mehmet Terzi ve AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta takdim etti.

Dereceye girmeyi başaran yarışmacılara, Zeytinburnu Belediyesi tarafından toplamda 42 bin 200 TL para ödülü dağıtıldı.

“HEM CUMHURİYETİ KUTLUYORUZ, HEM SAĞLIKLI YAŞAMA DİKKAT ÇEKİYORUZ”

Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun uluslararası literatüre girdiğini söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Cumhuriyet Koşumuzun bu yıl 12.sini düzenliyoruz. Geçen yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Zeytinburnu ve Türkiye için önemli bir organizasyon. Sporcularımızın ilgisi çok yoğun. Katılımı bin kişi ile sınırlı tuttuk. Dereceye giren yarışmacılarımıza gerçek altın, gümüş ve bronz madalya veriyoruz. Her yıl ilgi daha da artıyor. Bu etkinliğin çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hem Cumhuriyeti kutluyoruz hem sağlıklı yaşama spora dikkat çekiyoruz hem de koşu parkuru vesilesiyle Zeytinburnu’muzun tarihi kültürel güzelliklerini bütün dünya ile paylaşmış oluyoruz. Bu koşuyu birlikte düzenlediğimiz Beştelsiz Spor Kulübü’ne ve değerli başkanına teşekkür ediyorum. İnşallah, önümüzdeki yıllarda da ‘Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu’nun üzerine yeni şeyler katarak gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)