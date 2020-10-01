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Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Dev Destek

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübüne düzenlediği sezon açılış programında toplamda 272 bin TL’lik maddi yardım desteği sağladı.   

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2020 Perşembe 11:09
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Dev Destek
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Zeytinburnu Belediyesi her yıl olduğu gibi 2020-2021 sezonu “Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı”nı Merkezefendi Spor Tesisleri’nde yaptı. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere, ilçede bulunan 16 amatör spor kulübünün başkanları, teknik sorumluları ve sporcular katıldı. Sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Arısoy, sporun gelişimi için amatör kulüpleri her zaman destekleyeceklerini belirtti. Bu kapsamda 16 spor kulübüne toplamda 272 bin TL’lik maddi yardım yapıldı. Başkan Arısoy, yardım çeklerini kulüp başkanlarına takdim etti. Program sonunda sporcular ve kulüp başkanları Başkan Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 
BAŞKAN ARISOY; “GENÇLERİMİZİ HER TÜRLÜ KÖTÜ ALIŞKANLIKTAN UZAK TUTMA ÇABASI İÇİNDEYİZ”
İlk günden itibaren biz amatör spor kulüpleri meselesine sonuna kadar inandıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Amatör spor kulüpleri genç nüfusumuzun hayata doğru yerden tutunması yönünde çok büyük pay sahibidir. Buna yürekten inanıyorum. Her yerde de söylüyorum. Gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan ve bağımlılıktan korumanın önemli bir yolu da gençlerimizi sporla tanıştırmaktır. O yüzden Zeytinburnu’muzun her mahallesine yayılmış olan amatör spor kulüplerimize desteklerimiz devam edecektir. Biz belediye olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız.” dedi.  
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK BUZ PİSTİ ZEYTİNBURNU’NDA YÜKSELİYOR
Konuşmasında Avrupa’nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu’nda inşa edildiğini de duyuran Başkan Arısoy, pistin sadece Türkiye'de değil Avrupa’nın en büyük buz pisti projesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Arısoy, ayrıca amatör spor kulüplerine destekle birlikte belediye bünyesinde yaz spor okulları projesini de başlattıklarını sözlerine ekledi.

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