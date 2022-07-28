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Yüzmenin Faydaları Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Havaların ısınması ve okulların tatil olmasıyla birlikte serinlemek için deniz ve havuzlara gidenlerin sayısı oldukça arttı. Yüzme tüm vücudu çalıştıran bir spordur. Kas ve iskelet sistemini çalıştırmasının yanında, vücudumuzda pek çok sistemin de düzgün çalışmasını sağlar. Özellikle omurga problemlerinde sırt üstü yüzme, tüm omurga çevresi kasların kuvvetlenmesini ve böylece duruşun düzelmesini yani doğru postürün oluşmasını kolaylaştırmaktadır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Temmuz 2022 Perşembe 13:24
Yüzmenin Faydaları Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?
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Yüzmenin faydaları hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi:

1-Kan dolaşımını hızlandırır.

2-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

3-Kolestrolü dengeler.

4-Metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlar.

5-Kilo verilmesini kolaylaştırır.

6-Kas ve iskelet sistemini güçlendirir.

7-Vücudun denge ve koordinasyonunu arttırır.

8-Diyabet riskini azaltır.

9-Sindirim Sistemini hızlandırır.

10-Esnekliği arttırır.

Yüzme sırasında dikkat edilecek kurallar şunlardır

Vücudumuz için bu kadar önemli olan bir sporu yaparken, bazı hususlara dikkat etmezsek kalıcı hasarlara da yol açabiliriz. Yüzmeyi serinlemek amaçlı yapanlar olabildiği gibi, sağlık için ya da hobi olarak yapanlar da var, profesyonel sporcu olarak yapanlar da vardır. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, yarar sağlayalım derken, vücudumuza zarar vermemeye özen göstermeliyiz.

Yüzmeye başlamadan önce, yüzerken ve yüzdükten sonra dikkat edilmesi gereken kurallara değinen Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları anlattı:

1-Yüzmeye başlamadan önce ortamın ısısına dikkat edilmelidir.

2-Yüzmeye başlamadan önce, tüm vücut kaslarına yönelik ısınma ve esneklik egzersizleri yapılmalıdır.

3-Yüzmede, doğru teknik uygulamaları yapılmalıdır.

4-Yüzme sonrası, mutlaka germe egzersizleri yapılmalıdır.

Yüzme sırasında en sık omuz problemleri ile karşılaşılıyor

Yüzme sırasında en sık karşılaşılan problemlerin altını çizen Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yüzmede, en sık omuz problemleriyle karşılaşılır, bunun da nedeni ısınmanın iyi yapılmaması ya da tekniğin yanlış uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Omuzda kas ve tendon yaralanmaları sıklıkla karşımıza çıkar, bu gibi durumlarda istirahat, buz ve antienflamatuar tedaviler uygulanabilir. Bacaklarla ilgili kasık bölgesinde kas zorlanmaları, kurbağalama yüzme yapanlarda daha sık görülen diz problemleri dizin iç yan bağlarında zorlanmalar şeklindedir. Yine bu problemlerde, tedavi süreci aynı şekilde istirahat, buz ve antienflamatuar tedaviler şeklindedir. Kelebek yüzme tekniğini uygulayanlarda, sırt ağrıları oluşabilmektedir. Özellikle, ısınma ve soğuma periyodları düzgün yapılırsa, bu sorun da ortadan kalkacaktır. Sakatlık oluştuğunda üstüne gidilmemeli, iyileşmesi için gerekli zaman tanınmalıdır. Sığ olan denizlerde ve havuzlarda balıklama atlama sonucu, ciddi omurga problemlerine rastlanabilir, hatta hayati tehlike riski bile oluşturabilmektedir. Omurga kırıkları, bu durumda en sık karşımıza çıkmaktadır. Bulunduğu seviyeye göre, farklı problemler oluşturmaktadır. Üst boyun omurlarında oluşursa, solunum problemleri de olaya eşlik edeceğinden ciddi hayati riskler oluşur. Daha alt seviyelerde ise, vücut kısımlarında felçler oluşturabilir. Daha basit tablolarda ise, kas tutulmaları ve boyun fıtığı olarak karşımıza çıkabilir. Bu yüzden derinliğinden emin olunmayan yerlerde, asla atlanmamalıdır. Çok dalgalı olan denizlerde de direk başın suyla temasından kaçınmak gerekir.” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Merkezi/ İTHA

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