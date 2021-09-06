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Yılın En Renkli Koşusu Sona Erdi

İstanbul’da yılın en renkli ve en eğlenceli koşusu Caddebostan’da gerçekleştirildi. Spor İstanbul’un düzenlediği “İstanbul’u Koşuyorum” Caddebostan Colour Run Etabı sporcuların kıyasıya rekabetine ve renkli görüntülere sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2021 Pazartesi 15:58
Yılın En Renkli Koşusu Sona Erdi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul’un sembol noktalarında düzenlenen “İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü Etabı’ndan sonra 2021’deki ikinci yarışı olan Caddebostan Colour Run Etabı 5 Eylül Pazar günü 1250 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Caddebostan Parkı’ndan saat 09.00’da start alan yarışta sporcular Tan Sokak’tan dönüş yaparak Bağdat Caddesi’ne geçti. Ardından Kızıltoprak’tan tekrar dönerek sahil yolundan devam eden koşucular Caddebostan Parkı’nda bitiş çizgisine ulaşarak 10 km’lik parkuru tamamladı. Colour Run konseptiyle gerçekleştirilen yarışta sporculara başlangıç noktasında, parkurun 5, 8, ve 9. kilometrelerinde ve bitiş noktasında boyalar püskürtüldü. Birbirinden eğlenceli anlara sahne olan etkinlik 10.30’da yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.
DERECELER ELEKTRONİK ÇİPLERLE BELİRLENDİ
Sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleriyle ölçüldü. Kadınlar Genel Klasman’da 0:45:27’lik derecesiyle Selin Deniz Güney birincilik ipini göğüsledi. 0:46:22’lik derecesiyle Umahan Şahin ikinci, 0:47:46’lık derecesiyle Nurjemal Durnazarova üçüncü oldu. 0:35:56’lık süreyle günün en iyi derecesine ulaşan Metin Kuşkurdan Erkekler Genel Klasman’da birinciliği elde etti. Ege Yoldüren 0:37:26’lık derecesiyle ikincilik kürsüsüne çıktı. Mustafa Araç ise 0:38:34’lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.
BAKIRKÖY ETABI 26 EYLÜL’DE
Spor İstanbul’un organize ettiği “İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri bu yıl dört etaptan oluşacak. Caddebostan Colour Run Etabı ile ikincisi tamamlanan etkinliklerin üçüncüsü 26 Eylül’de Bakırköy’de gerçekleştirilecek. “İstanbul’u Koşuyorum”un 2021’deki son etabı olan Üsküdar Etabı ise 10 Ekim’de koşulacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
 

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