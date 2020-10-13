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Yenikapı Futbol Sahaları Sporun Hizmetinde

İBB tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan futbol sahalarında sona gelindi. Çalışmaların tamamlandığı tesis, futbol kulüplerinin antrenmanlarına ve Amatör Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2020 Salı 09:17
Yenikapı Futbol Sahaları Sporun Hizmetinde
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Futbol sahaları, 14 Ekim 2020 tarihinde Yenikapı Spor Tesisi'nde düzenlenen törenle açılacak. Ayrıca törende, her yıl yapılan Amatör Spor Kulüpleri'ne malzeme desteği etkinliğine de yer verilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan Yenikapı futbol sahaları tamamlandı. Fatih sahilinde bulunan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılan tesiste 68x105 metre ve 45x90 metre olmak üzere iki adet futbol sahası yer alıyor. Suni çimle kaplanan ve etrafları çelik konstrüksiyon ile çevrilen sahalarda 1000 kişilik ve 400 kişilik tribünler bulunuyor.

İçinde takım ve hakem soyunma odalarının, idari bölümlerin ve kafeterya ile otopark alanlarının bulunduğu tesiste inşaat çalışmaları tamamlandı.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait tesisler, İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından işletilecek. Bölgede faaliyetlerini sürdüren spor kulüpleri ve sporcular antrenmanlarını burada yapabilecek.

Her yıl Amatör Spor Kulüpleri'ne destek sağlayan İBB, bu yıl da Amatör Spor Kulüpleri'nin yanında. İBB bu yıl, 20 branşta, 115 farklı kalemde 273.121 adet malzeme dağıtacak. 2021 yılında ise 12 milyon TL tutarında spor malzemesi desteği yapılması planlanıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde düzenlenecek programa İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez, Federasyon temsilcileri ve il yöneticileri ile birlikte sadece futbol branşında 20 kulüp yer alacak.

Törende, destek verilen 1000 spor kulübünü temsilen davetli 20 futbol kulübüne malzeme teslimi yapılacak.

Törenin ardından ilerleyen günlerde futbol branşı başta olmak üzere diğer branşlarda da kulüplere malzemeleri dağıtılacak.

Malzeme desteği verilecek branşlar şu şekilde:

Futbol, voleybol, basketbol, hentbol, karate, judo, tekvando, kickboks, muay thai, wushu,kort tenisi, satranç, masa tenisi, badminton, jimnastik, atletizm, okçuluk, futsal, yüzme ve güreş

YENİKAPI SPOR TESİSİ

İki adet futbol sahasından oluşan tesis, Mart ayı başında kullanıma hazır hale getirilmesine rağmen Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmete açılmadı. Tesis bölgedeki spor kulüpleri için yeni bir antrenman merkezi olacak. Liglerin başlamasını müteakiben Amatör Lig ve alt yapı maçları da burada oynanabilecek.

Tesis Yapısı –

Saha 1:

1 adet 68 x 105 metre futbol sahası

4 adet soyunma odası

2 adet hakem odası

1000 kişilik tribün (100 kişi misafir takım - 100 kişi protokol - 800 kişi ev sahibi)

Saha 2:

1 adet 45 x 90 futbol sahası

4 adet soyunma odası

2 adet hakem odası

400 kişilik ev sahibi tribün

Diğer Alanlar

İdari Ofisler

Kafeterya

32 araç ve 2 takım otobüsü için otopark

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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