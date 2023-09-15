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Voleybolda milli heyecan Kalamış’ta devam ediyor

Kadıköy Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde oynayacağı maçları Kalamış Atatürk Parkı’nda kurulacak dev ekranlarda yayınlayacak. Son Avrupa Şampiyonu ve Dünya 1 numarası Filenin Sultanları, elemelerdeki ilk maçında 16 Eylül Cumartesi saat 07.00’de Porto Riko ile karşılaşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Eylül 2023 Cuma 09:29
Voleybolda milli heyecan Kalamış’ta devam ediyor
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Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki maçları Kalamış’ta

Filenin Sultanları, şampiyon tamamlayarak dünya 1 numarası unvanını kazandığı Milletler Ligi’nin ve altın madalyaya uzandığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nın ardından bu kez 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için parkeye çıkıyor. Kadıköy Belediyesi, 2023 yılında üst üste iki büyük turnuvada şampiyonluk kazanan ve Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın maçlarını Kalamış Atatürk parkında kurulan 4 büyük dev ekranda canlı yayınlamıştı. Sporseverler, tarihi başarılara imza atarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın olimpiyat oyunları yolunda oynayacağı maçları da yine Kadıköy’de takip edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner 

Kalamış Atatürk Parkı’na 4 dev ekran kuruluyor

Filenin Sultanları’nın 16-24 Eylül tarihlerinde Japonya, Çin ve Polonya'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde oynayacağı maçların tamamı Kalamış Atatürk Parkı’nda kurulan dev ekranlarda izlenebilecek. Olimpiyat yolundaki elemelerde B grubunda mücadele edecek olan ay yıldızlı ekip, ilk maçına 16 Eylül Cumartesi saat 07.00’de Porto Riko karşısında çıkacak. Son Avrupa Şampiyonu ve Dünya 1 numarası Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları biletini almak için grup etabında ev sahibi Japonya’nın yanı sıra Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek. Kadıköylüler, Filenin Sultanları’nın olimpiyat yolundaki mücadelesini Kalamış Atatürk Parkı’nın 4 farklı noktasına kurulan dev ekranlardan izleyebilecek.

Kaynak;İstanbul Haber Ajansı(İTHA)


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