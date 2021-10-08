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Üsküdar’da Maraton Öncesi Son Prova

Üsküdar, N Kolay 43. İstanbul Maratonu öncesi son provaya ev sahipliği yapacak. 1.250 sporcu, ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin 2021’deki dördüncü yarışı olan Üsküdar Etabı’nda ipi göğüslemek için yarışacak. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ekim 2021 Cuma 14:58
Üsküdar’da Maraton Öncesi Son Prova
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL’un kentin spor kültürüne kazandırdığı rekabet dolu ‘İstanbul’u Koşuyorum’ serisi, yeni etabıyla devam edecek. Artık sayılı haftaların kaldığı N Kolay 43. İstanbul Maratonu öncesi son prova olan İstanbul’u Koşuyorum’ Üsküdar Etabı, 10 Ekim Pazar günü koşulacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek etap, saat 9.00’da başlayacak. 1.250 sporcunun yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

SERİ ÜSKÜDAR’DA DEVAM EDİYOR

İstanbul’u Koşuyorum” yarışlarının Kadınlar Günü, Caddebostan Colour Run ı ve Bakırköy bölümlerinin ardından bu seneki dördüncü ayağı olan Üsküdar Etabı, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak. DJ performansı ile hareket ve eğlence katlanacak. Asıl heyecan ise Üsküdar’ın eşsiz cadde ve sokaklarını kat edecek sporcular, parkura çıktığında yaşanacak. En hızlı olmak için yarışan koşucular, bitiş çizgisine ulaşmak için kendi sınırlarını zorlayacak. 

PARKUR GÜZERGAHI

Üsküdar’da eski evlendirme dairesi önünden başlayacak yarış parkuru, Harem Sahil Yolu Caddesi’nden Üsküdar Hakimiyeti Milliyet Caddesi’ne saparak Halk Caddesi Gündoğumu Caddesi ile Dr. Fahrettin Atabey Caddesi’nin kesiştiği döner kavşağa kadar devam edecek. Bu kavşaktan dönüş yapıldıktan sonra tekrar sahil yoluna inilecek. Birinci köprü istikametine doğru Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi üzerinden ilerlenecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne varmadan askeriye önünde bulunan kavşaktan geri dönerek sahil yolunu takip eden sporcular, ters yönde Harem'e kadar yarışı sürdürecek. Sonrasında Harem Sahil Yolu üzerinde bulunan kavşaktan dönüş yapacak. Tekrar sahil yolundan Üsküdar istikametine doğru koşan atletler, yarışın başlangıç noktası olan evlendirme dairesi önünde bitiş çizgisine ulaşacak.  

Pandemi tedbirleriyle koşulacak yarışlarda katılımcılardan PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek.

PROGRAM
Alana Giriş: 08.00
Isınma: 08.45 – 09.00
Start: 09.00 – 09.15
Ödül Töreni: 11.00-12.00
 Kapanış: 12.00 

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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