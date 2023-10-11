Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde Konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) İstanbul’da yarın düzenleyeceği “Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu” öncesinde düzenlenen “Gala Gecesi”ne katıldı. Gün boyu İstanbul’un kurtuluşunun 100’ncü yılı etkinliklerinde İstanbullularla bir araya gelen İmamoğlu, Ortaköy’deki Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen gala gecesine eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Gecede, İmamoğlu ile birlikte; Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, IOC Başkanı Thomas Bach ve Avrupa Olimpiyat Komitesi (EOC) Başkanı Spyros Capralos birer konuşma yaptı

“ANADOLU TOPRAKLARI, BİNLERCE YILDIR MEDENİYETLERİN BULUŞMA NOKTASI OLDU”

İmamoğlu, İngilizce yaptığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Biz, Türkiye Cumhuriyeti olarak, 100’ncü yılımıza giriyoruz. İnsanlık tarihine baktığımızda, henüz genç bir ülke sayılırız. Ama Anadolu topraklarındaki varlığımız, 1000 yıla ulaşıyor. Ve son arkeolojik keşifler gösteriyor ki, 10 bin yılı aşan uygarlıkların mirasçısıyız. İnsanlık tarihinin birçok önemli hikayesinin yazıldığı bir coğrafyadayız. Anadolu toprakları, binlerce yıldır medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Birçok ekonomik, teknolojik ve kültürel yenilik bu topraklardan dünyaya yayıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Balkanlar, Ege, Akdeniz, Mezopotamya ve Kafkaslar İstanbul tarihe yön veren merkezler oldular. İnsanlığın spor tarihi de bulunduğumuz coğrafyada ve çevresinde yazılmaya başlandı. İlk olimpiyatlara Anadolu'dan da sporcular katıldığını biliyoruz. İstanbul'un en önemli meydanında 100 bin kişilik bir hipodromun bu şehre asırlarca hizmet verdiğini de biliyoruz. Sporun ve sporun felsefesinin doğduğu bu topraklarda yaşamanın bizlere yüklediği sorumluluğunu da her zaman hissediyoruz.”

“HENÜZ OLİMPİYAT DÜZENLEMEMİŞ OLSAK BİLE…”

“Avrupa uygarlığının ve kültürünün, Baron Pierre de Coubertin'in üstün çabalarıyla dünyaya yeniden armağan ettiği modern olimpiyatların ilk gününden beri önemli bir parçası olduk. Sporcularımızla, takımlarımızla, federasyonlarımızla, Milli Olimpiyat Komitemizle olimpiyatlarda hep yer aldık. IOC’nin farklı alanlardaki çalışmalarına da her zaman destek verdik. İki kıta arasında bir köprü gibi uzanan bu kadim şehrin, dünyanın en büyük ve etkili spor organizasyonunun ev sahipliği için çalışmaları da 40 yıla yaklaşan bir süredir devam ediyor.

Henüz olimpiyat düzenlememiş olsak bile, ev sahipliği yaptığımız uluslararası dev organizasyonlarla, modern tesislerimizle, kentsel hazırlıklarımızla şehrimizi gerçek bir ‘olimpik kent’ olarak görüyoruz. Şehrimizin 2036 adaylık iradesi için Sayın Thomas Bach ve uluslararası yetkililerle Lozan’da yapmış olduğumuz görüşmelerde ilk adımlarımızı attık. Gelecek süreçte aşamaları teker teker geride bırakarak, ‘İstanbul 2036’ hayalimizi gerçeğe çevirmeye kararlıyız.”

İMAMOĞLU’NDAN BACH’A: “İSTANBUL, 2036 İÇİN EN YAKIN ZAMANDA SİZİ TEKRAR ZİYARET EDECEK”

“Katılımıyla hem toplantımızı hem de İstanbul’u onurlandıran Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Sayın Thomas Bach’a tekrar hoş geldiniz dileklerimi sunarken şunu belirtmek istiyorum: İstanbul, 2036 için her türlü hazırlığını yapmış, devleti, olimpiyat komitesi ile uyum içerisinde bu adaylığı resmiyete geçirmek için en yakın zamanda sizi tekrar ziyaret edecek. Daha önce 2020 adaylığı için verdiğimiz bütün sözlerin arkasındayız.

Yakından bildiğiniz gibi, özellikle ulaşım gibi konularda çok önemli adımlar attık. İstanbul'u eşsiz bir olimpiyat deneyimi yaşatan bir kent haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Yapmakta olduğumuz devasa alt yapı yatırımlarını, zaten bu şehrin insanlarının yaşam kalitesini artırmak, kent içi hareketliliği en yüksek seviyelere yükseltmek için yapıyoruz. Ama aynı zamanda, bu şehrin sakinlerinin spor yapma oranlarını arttırmak için de yapıyoruz.”

“2036 OLİMPİYATLARI İÇİN GÜÇLÜ İRADEMİZLE EV ÖDEVLERİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“2036 Olimpiyatları için güçlü irademizle ev ödevlerimizi yapmaya, üst üste adımlar atmaya devam ediyoruz. Kararlı olduğumuz önemli bir diğer konu ise Avrupa Oyunları'nı 2027'de İstanbul'da düzenlemek. İstanbul, her şeyiyle Avrupa Oyunları'na hazır bir kenttir. Oyunların İstanbul'da düzenlemesinin tüm Avrupa ve dünyaya, çok önemli bir mesaj vereceğini düşünüyoruz. Avrupa’nın en büyük metropolü olan İstanbul’un, EOC ve Avrupa sporu adına olağanüstü bir sinerji yaratacağını öngörebiliyoruz.

Ülkemizde yönetim ve uygulamadan sorumlu tüm kurumlar, spor söz konusu olduğunda bir araya gelirler. Olimpik hedefler, bu ülkede yönetim kademesinde olan herkes için siyaset üstü konumdadır. Avrupa Oyunları’nı da eksiksiz bir şekilde gerçekleştirmek için, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, tüm devlet kurumları, ilgili tüm yerel yönetimler, sporun parçası olan tüm kurumlar ve sponsorlar bir araya gelecek.”

“DÜNYA ARTIK ONLARI ‘FİLENİN SULTANLARI’ OLARAK TANIYOR”

“Spor bizim için siyaset üstüdür ve konu Türkiye olduğunda hepimiz hedefler etrafında kenetleniriz. 2027 Avrupa Oyunlarını İstanbul’a istiyoruz. İstanbul 2027’yi en mükemmel şekilde gerçekleştirmek için hazırız. Bugün burada VNL'i, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı kazanan, Paris 2024 Olimpiyat elemelerinden yenilgisiz çıkan Kadın Voleybol Milli Takımı’mızın kaptanı Eda Erdem var. Kendilerinden Paris’te madalya bekliyoruz.

Dünya artık onları ‘Filenin Sultanları’ olarak tanıyor. İstanbul 2027'de, voleybol branşını ve kadın voleybol milli takımımızı da şampiyonluk mücadelesinin içinde görmek istiyoruz. Konuşmamın başında belirttiğim gibi; Anadolu coğrafyası ve çevresi, uygarlık adına, kültürler adına, spor adına sayısız öykünün yazıldığı topraklar. Gelin hep beraber büyük bir hikayeyi birlikte yazalım.”

EOC Başkanı Capralos, konuşmasının ardından, katkıları ve desteklerinden dolayı İmamoğlu’na plaket takdiminde bulundu. Etkinlik, spor dünyasının birbirinden tanınmış birçok ismini de bir araya getirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)