U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu

Toplamda 1232 sporcu katıldı
Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvalara toplamda 56 takım ve 1232 sporcu katıldı. Kemal Aktaş Stadı’ndaki final müsabakalarında U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor'u 2-1, U-16 Futbol Turnuvasında ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Dereceye giren takımlar
U-14 Turnuvası
Şampiyon: İkitelli Spor
İkinci: İstanbul Trabzonspor
Üçüncü: İfa Spor
En Centilmen Takım: Akdeniz Nurçelik
U-16 Turnuvası
Şampiyon: İstanbul Trabzonspor
İkinci: Kosova Güç Spor
Üçüncü: İfa Spor
Dördüncü: İkitelli Spor
En Centilmen Takım: Atakent Gelişi
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA