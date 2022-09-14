banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.320,82
ALTIN
999,89
DOLAR
18,25
STERLİN
21,08
EURO
18,26
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesine Başvuru Şartları Belirlendi
Son Dakika
Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal...
Halk Asrım Projesi İçin Ne Dedi ( VİDEOLU )
Son Dakika
Halk Asrım Projesi İçin Ne...
Doğu ve Güneydoğulular Temsilde Adalet İçin İstanbul 3.Bölgede 10 Milletvekili İstiyor
Son Dakika
Doğu ve Güneydoğulular Temsilde Adalet...
Tevfik Göksu Mu Doğru Söylemiyor Yoksa Belgeler mi ?
Tevfik Göksu Mu Doğru Söylemiyor...

U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu

Küçükçekmece’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası U-14 ve U-16 Futbol Turnuvası’nın şampiyonları Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleştirilen final müsabakasıyla belli oldu. Takımların kıyasıya rekabeti ve heyecanına sahne olan U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, U-16’da ise İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:55
U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu
banner171

Toplamda 1232 sporcu katıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvalara toplamda 56 takım ve 1232 sporcu katıldı. Kemal Aktaş Stadı’ndaki final müsabakalarında U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor'u 2-1, U-16 Futbol Turnuvasında ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dereceye giren takımlar

U-14 Turnuvası

Şampiyon: İkitelli Spor

İkinci: İstanbul Trabzonspor

Üçüncü: İfa Spor

En Centilmen Takım: Akdeniz Nurçelik

U-16 Turnuvası

Şampiyon: İstanbul Trabzonspor

İkinci: Kosova Güç Spor

Üçüncü: İfa Spor

Dördüncü: İkitelli Spor

En Centilmen Takım: Atakent Gelişi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu
U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu
Zeytinburnu Yaz Spor Okullarında 3.500 Kişi Yararlandı (VİDEOLU)
Zeytinburnu Yaz Spor Okullarında 3.500 Kişi Yararlandı (VİDEOLU)
7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu
7. Deniz Kızı Kadın Yelken Kupasının Kazananları Belli Oldu
Zafer Rotasında Düzenlenen İlk Ultra Maraton İzmir’de Noktalandı
Zafer Rotasında Düzenlenen İlk Ultra Maraton İzmir’de Noktalandı
Büyük Taarruz Yolunda
Büyük Taarruz Yolunda

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169