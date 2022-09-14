U-14 /U-16 Futbol Turnavası Şampiyonları Belli Oldu

Toplamda 1232 sporcu katıldı

Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvalara toplamda 56 takım ve 1232 sporcu katıldı. Kemal Aktaş Stadı’ndaki final müsabakalarında U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor'u 2-1, U-16 Futbol Turnuvasında ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor'u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Dereceye giren takımlar

U-14 Turnuvası

Şampiyon: İkitelli Spor

İkinci: İstanbul Trabzonspor

Üçüncü: İfa Spor

En Centilmen Takım: Akdeniz Nurçelik

U-16 Turnuvası

Şampiyon: İstanbul Trabzonspor

İkinci: Kosova Güç Spor

Üçüncü: İfa Spor

Dördüncü: İkitelli Spor

En Centilmen Takım: Atakent Gelişi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA