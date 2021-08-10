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Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL, dünyada hızla büyüyen bir spor türü olan e-spor alanında bir ilke imza atıyor. Spor okullarında 15 branşta sürdürülen eğitimlere e-spor ekleniyor. Türkiye’de ilk kez online olarak düzenlenecek eğitimlerle çocuklara teorik dersler verilecek. Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalmanın yolları öğretilecek. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 15:30
Türkiye'nin İlk Online E-SPOR Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, İstanbulluların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini artırmak, daha sağlıklı bir gelecek inşa etmek amacıyla yeni bir çalışmaya imza atıyor. Şehrin dinamizmine ve genç nüfusuna yönelik yenilikçi projelere, dünyada hızla büyüyen bir spor türü olan e-spor ekleniyor. On beş farklı spor branşında eğitim verilen spor okullarında e-spor kategorisi, on altıncı branş olarak hizmete açılıyor. Çalışmayla çocuklar dünyanın en yaygın aktivitelerinden bir haline gelen e-spor ile ilgili deneyimler kazanacak. Teorik eğitimlerin yer aldığı programda fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı kalmanın yolları da öğretilecek.

TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL, GELECEĞİ ÜRETEN BİR NESİL İÇİN

E-spor eğitimlerinde bu konuda deneyimli isimler tecrübelerini paylaşacak. Türkiye'nin en büyük e-spor kulüplerinden biri olan Sangal Esports ve Daxe Games’in kurucusu 19 yaşındaki Emre Ergül, profesyonel e-spor menajeri Berke Mol ve Türkiye’ye uluslararası alanda başarılar kazandıran e-spor koçu Canpolat Yıldıran gençlerle bir araya gelecek.

Program çocukların bilişsel becerilerini, yaratıcı düşünme yeteneklerini, motivasyon ve liderlik özelliklerini, empati kabiliyetlerini ve bireysel kontrollerini, bilgisayar ve sosyal medya kullanımı bilgilerini ve oyun içi iletişimlerini geliştirmeyi hedefliyor. 

E-spor eğitimine katılacak çocuklar aynı zamanda alanında uzman isimlerden teorik sağlıklı beslenme, sporcu psikolojisi ve fizyoterapi dersleri alacak. Haftada bir gün teorik, bir gün pratik yapılacak dersler online ortamda gerçekleştirilecek. 

8 hafta sürecek eğitime katılmak isteyenler event.spor.istanbul adresi üzerinden kayıt olabiliyor.  Kayıtların açıldığı E-spor eğitiminin dersleri 16 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 10.08.2021 15:39
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