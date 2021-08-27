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Türk Telekom’un Millî Tekvandocuları Avrupa Şampiyonu Oldu

Türk Telekom’un spora ve sporcuya desteği sürüyor. Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships 2021’de millî takımımız adına mücadele eden Türk Telekom Spor Kulübü tekvandocularından Hayrunnisa Gürbüz ve Aleyna Şenyurt tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldular. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ağustos 2021 Cuma 18:26
Türk Telekom’un Millî Tekvandocuları Avrupa Şampiyonu Oldu
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Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürüyor. 24-27 Ağustos tarihleri arasında Estonya’nın Tallinn şehrinde düzenlenen Taekwondo Championships’te 3 Türk Telekom sporcusu kıyasıya mücadele etti. 

Toplamda 25 ülkeden 600 sporcunun katıldığı turnuvada, tekvandocumuz Hayrunnisa Gürbüz büyük bir başarıya imza attı. 37 kilogram yıldızlar kategorisinde mücadele eden Gürbüz, tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve bu kategoride altın madalyayı almaya hak kazandı. 

Bir diğer büyük başarıya ise Aleyna Şenyurt imza attı. Şenyurt, 39 ülkeden 700 sporcunun katıldığı 49 kilogram Ümitler Kategorisi’nde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türk Telekom amatör sporcusu tekvandocu Ömer Faruk Dayıoğlu ise 58 kilogramda beşinci oldu. 

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branşta yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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