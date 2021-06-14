banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1463
ALTIN
496.958
DOLAR
8.3694
STERLİN
11.8139
EURO
10.1387
İSTMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan Tam Aldı (VİDEOLU HABER )
Son Dakika
STMALL Görücüye Çıktığı Gün Alıcılardan...
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi, merak etmesin doyuracağız”
Son Dakika
BABACAN: “Erdoğan ‘Açları doyurun’ dedi,...
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor
Metro Tünelleri Sanata Açılıyor

Türk Telekom Spor Kulübü Tekvandocularına Avrupa’dan 3 Altın Madalya

Türk Telekom basketboldan eskrime, yüzmeden tekvando ve badmintona kadar uzanan toplam 33 branş ve 39 ilde yaklaşık 6 bin amatör sporcuyu desteklemeye devam ederken, sporcular da başarıları ile Türkiye’yi gururlandırıyor. Türk Telekom Spor Kulübü’nün 3 tekvandocusu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt, Ömer Faruk Dayıoğlu Bulgaristan’da düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası’nda Avrupa Şampiyonu oldu.  

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 13:25
Türk Telekom Spor Kulübü Tekvandocularına Avrupa’dan 3 Altın Madalya
banner171

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında farklı kategorilerde çok sayıda amatör sporcuyu desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofia şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen   3. Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı. 

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

 Türk Telekom’a 3 farklı Avrupa Şampiyonu Tekvandocu

Sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt ve Ömer Faruk Dayıoğlu büyük bir başarıya imza attı. 37 kg Yıldız Kategorisinde Hayrunnisa Gürbüz, 49 kg Genç Kızlar Kategorisinde Aleyna Şenyurt ve 59 kg Genç Erkekler Kategorisinde Ömer Faruk Dayıoğlu tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi kategorilerinde altın madalyayı almaya hak kazandılar. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü oldu.

33 kg yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Milli Maç coşkusunu emekçilerle paylaştı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Milli Maç coşkusunu emekçilerle paylaştı
İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a “şampiyonluk” ziyareti
İmamoğlu’ndan Beşiktaş’a “şampiyonluk” ziyareti
Arapgirspor 37. Yıl Kutlama Mesajı
Arapgirspor 37. Yıl Kutlama Mesajı
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Dünya Rekoru
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Dünya Rekoru
Spor İstanbul Okulları'nda İkinci Dönem Başlıyor
Spor İstanbul Okulları'nda İkinci Dönem Başlıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169