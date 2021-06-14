Türk Telekom Spor Kulübü Tekvandocularına Avrupa’dan 3 Altın Madalya

Türk Telekom, ülkenin dört bir yanında farklı kategorilerde çok sayıda amatör sporcuyu desteklemeyi sürdürüyor. Türk Telekom’un desteklediği 4 genç sporcu, 10-16 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın Sofia şehrinde devam eden ve 35 farklı ülkeden bin sporcunun katılımıyla düzenlenen 3. Multi European Games Turnuvası'ndaki mücadelesini tamamladı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Türk Telekom’a 3 farklı Avrupa Şampiyonu Tekvandocu

Sporculardan tekvandocu Hayrunnisa Gürbüz, Aleyna Şenyurt ve Ömer Faruk Dayıoğlu büyük bir başarıya imza attı. 37 kg Yıldız Kategorisinde Hayrunnisa Gürbüz, 49 kg Genç Kızlar Kategorisinde Aleyna Şenyurt ve 59 kg Genç Erkekler Kategorisinde Ömer Faruk Dayıoğlu tüm rakiplerini mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve kendi kategorilerinde altın madalyayı almaya hak kazandılar. Ayrıca Türk Telekom Spor Kulübü, turnuvada toplamda 3 altın madalya alarak turnuvanın en başarılı spor kulübü oldu.

33 kg yıldızlar kategorisinde yarışan Defne Tanrıverdi ise Ukraynalı rakibine yenilerek turnuvaya veda etti. Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 39 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)