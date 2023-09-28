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Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı

İBB iştiraki Spor İstanbul’un 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği ‘Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu- Tour of İstanbul’, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nun çaldığı kornalarla, Arnavutköy’den başladı. “Aynen İstanbul Maratonu gibi, yıllar geçtikçe değeri artacak bir işe start veriyoruz” diyen İmamoğlu, “İki kıtayı hem koşarak hem de bisikletle koşarak geçiren bir yarışı var artık İstanbul’un. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün buna imza atan herkes, yıllar geçtikçe, ‘Ben buna imza atmıştım, içinde vardım’ diyecek” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Eylül 2023 Perşembe 11:57
Tour Of İstanbul Arnavutköy'den Başladı
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İMAMOĞLU: YILLAR GEÇTİKÇE DEĞERİ ARTACAK BİR İŞİ BAŞLATTIK

ARNAVUTKÖY / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un 28 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenleyeceği “Uluslararası İstanbul Bisiklet Turu- Tour of İstanbul”, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi çıkışlı etabıyla başladı. 15 ülkeden, 21 takıma mensup toplam 147 sporcu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu’nun çaldığı kornalarla pedalları çevirdi. Yarışın başlangıç kornasını çalan İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı yayınla duygularını dile getirdi. “Tura başlıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“BUGÜN BUNA İMZA ATAN HERKES…”

“İstanbul'u turlayacaklar. Dünyanın farklı yerlerinde katılan 21 takım burada. Bugün Arnavutköy'deyiz, yarın Şile'de. Daha sonra Beykoz'da. Son olarak da iki kıtayı birbirine bağlayacak şekilde bir tur geçişi sağlanacak ve finali Bağdat Caddesi'nde yapacağız. Pazar günü de oradayım. Ben şöyle görüyorum: Aynen İstanbul Maratonu gibi, yıllar geçtikçe değeri artacak bir işe start veriyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

İki kıtayı hem koşarak hem de bisikletle koşarak geçiren bir yarışı var artık İstanbul’un. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bugün buna imza atan herkes, yıllar geçtikçe, ‘Ben buna imza atmıştım, içinde vardım’ diyecek. Onun için gururla, keyifle görevini yapan bütün kurum, kuruluşlara, bütün emeği geçen herkese, bisiklete gönül veren yöneticilere, sporculara başarılar dilerim.”

YARIŞLAR 4 GÜN SÜRECEK

Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) uluslararası yol bisikleti takviminde 2.2 kategorisinde yer alan ve 4 etaptan oluşan “Tour of İstanbul”, 28 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Tour of İstanbul’un 4. Etabı’nda, İstanbul Maratonu’nda olduğu gibi, Avrupa ve Asya kıtaları arasında pedal çevrilecek. Tour of İstanbul, dördüncü günündeki Halk Turu ise, bisiklet tutkunlarını, muhteşem İstanbul manzarası eşliğinde bir araya getirecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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