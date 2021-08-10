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Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 8 madalya  

P&G’nin Türkiye’de spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı Olimpik Anneler projesi kapsamında Tokyo’ya uğurladığı 29 sporcudan 8’i Türkiye’ye madalya ile döndü. Türkiye’nin 13 madalya alarak rekor kırdığı Olimpiyat Oyunları’nda ilk ve son kez yer alan karate branşında milli sporcumuz Uğur Aktaş’ın bronz madalya kazanmasıyla birlikte P&G’nin desteklediği sporcular iki altın, iki gümüş ve dört bronz madalya kazanmayı başardı.     

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ağustos 2021 Salı 10:33
Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 8 madalya  
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Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi Procter & Gamble’ın (P&G) Olimpik Anneler projesiyle desteklediği 34 sporcudan Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na uğurlanan 29 sporcu arasından 8’i Türkiye’ye madalya ile döndü. Türkiye’nin 13 madalyayla rekor kırdığı Olimpiyat Oyunları’nda son olarak kumite +75 kiloda İranlı rakibi Sajjad Ganjzadeh karşısında gösterdiği üstün performansla Türkiye’ye bronz madalya getiren milli sporcu Uğur Aktaş ile birlikte P&G’nin desteklediği sporcular iki altın, iki gümüş ve dördü bronz olmak üzere 8 madalya kazanmayı başardı. 

Olimpik Anneler projesiyle 34 sporcuya ve annesine destek verildiğini, bunların 29’unun ise Tokyo Olimpiyat Oyunları’na uğurlandığını belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu “Olimpik Anneler ailesi olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na bu denli geniş bir kafile ile katıldığımız için çok mutluyuz. Son gün karatede bronz madalya kazanan sporcumuz Uğur Aktaş ile birlikte destek verdiğimiz sporculardan 8’inin ülkemize madalya ile dönmeleri bizi ayrıca gururlandırdı ve çok mutlu etti. Türkiye, Olimpiyatlarda 13 madalya ile rekor kırdı. Sporcularımız karate, okçuluk ve artistik cimnastikte tarihimizdeki ilk madalyaları elde etti. Olimpiyatlara katılan bütün sporcularımızı tebrik ediyoruz. Yetenekli sporcularımıza desteğimize devam edeceğiz” dedi. Turnaoğlu ayrıca Olimpik Anneler projesinin merkezinde yer alan sporcu annelerine de “Olimpik Annelerimiz bu büyük başarının arkasındaki gizli kahramanlar. Onlara ne kadar teşekkür etsek az” ifadelerini kullandı. 

OLİMPİK ANNELER PROJESİ'NİN MADALYA KAZANAN SPORCULARI

Altın Madalya

Mete Gazoz

Busenaz Sürmeneli

Gümüş Madalya

Eray Şamdan

Buse Naz Çakıroğlu

Bronz Madalya

Hatice Kübra İlgün

Taha Akgül

Yasemin Adar

Uğur Aktaş

İstanbul Times haber Ajansı (İTHA)

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