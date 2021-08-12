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Tenis Oynamak ve Tenis Raketi Kullanmak Oldukça Zevklidir

Tenis raketi olmazsa olmazlardandır. Tenis oynamak için illa profesyonel olacak diye bir kaide yoktur. Spor olarak başlamak ve severek yapmak çok önemlidir. Çok iyi tenis oyuncusu sayılmanıza gerek yok.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 07:59
Tenis Oynamak ve Tenis Raketi Kullanmak Oldukça Zevklidir
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Tenis raketi olmazsa olmazlardandır. Tenis oynamak için illa profesyonel olacak diye bir kaide yoktur. Spor olarak başlamak ve severek yapmak çok önemlidir. Çok iyi tenis oyuncusu sayılmanıza gerek yok. Tenisi severek oynuyorsanız siz de iyi bir tenisçi sayılabilirsiniz. Tenis gibi sporları profesyonel olarak değil spor olarak eğlenceli zaman geçirerek de yapabiliriz. Ülkemizde çok fazla oynanmasa da çok taktik gerektiren akıl yürütülen bir spordur.

Tenis raketi kullanmaya başladığınızda topa vuruş hızı karşı tarafa tam isabet ettirme isteğiyle ciddi anlamda zeka gerektirir. Düşünsenize küçük yaşta bu tenis sporuna başlayan çocuklar nasıl raket tutulur oyunun kuralları top vuruşu her şeyi erkenden öğrenmiş olurlar. Her sey küçük yaşta öğrenilir hiç unutulmaz öyle değil midir? Küçükken her şeyi daha çabuk algıladıkları için tenisi o kadar iyi bilirler ki ve eğer devam ettirip kendilerini ilerletirlerse profesyonel tenisçi bile olurlar. Hem zeka akıl birde denge gerektiren spor olduğu için küçükken hareketler daha kolay gelir. Bu yüzden küçük yaştaki çocuğunuz için ona uygun wilson tenis raketleri bakarak onun tenise başlamasını sağlayabilirsiniz.

Ailecek Tenis Oynanabilir

Birde belirli yaştan sonra tenis öğrenmeye çalıştığımızı düşünün tabii ki yapılır insan isterse her şeyi yapar. Hele bayanlar kesin kafaya koyarlarsa tenisçi bile olurlar. Tabiki biraz hareketler oyunda dengede durma tenis raketini tutuş biraz zaman alabilir. Bunlarla birlikte tenisi arkadaşlarla kuzenlerle kardeşlerle toplu olarak eğlenceli bir şekilde oynandığı zamanki tadı hiçbir şey de bulamayız. Maçı seyredenler ayrı heyecanlı olur oynayanlar ayrı tatlı rekabet başlar. İnanın o ani hiçbir şey değişmezsiniz. Siz set attıkça topa vurdukça alkışlar tezahürat lar çok eğlenceli geçer. Boylelikle hep beraber yaptığımız eğlenceli zaman geçirdiğimiz anılar olur. Spor her zaman insanın hayatında olmalı.

En iyi Vakti Tenis Oynayarak Geçirirsiniz

Zamanla tenis oynadıkça ve tenisi sevmeye başladıkça ne kadar hareketli sağlıklı mutlu olduğunu görürsün. Hatta stres atmak kafa dağıtmak için bile tenis oynanır. Kendinize yada başkasına zarar vermemek kimseyi kırmamak için sizin moraliniz bozukken bırakın kendinizi spora inanın her şeyi unutursunuz. Hem size de iyi gelir zaman nasıl geçti anlamazsın. Bir bakmışsınız kendinizi o kadar tenise vermişsiniz biraz önceki moral bozukluğu oraya neden geldiğinizi unutmuşsunuz. Keşke hepimiz kendinizi spora boş vakit geçirmektense bir şeyler öğrenmeye versek hem kendimiz için hem çevremiz için faydalı oluruz.

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