Spora Yeni Başlayanlar İçin Tavsiyeler

İnsanlar hayatlarını düzene sokabilmek için spor yapmayı tercih ederler. Düzenli beslenme, her gün aynı saatte uyanma ve düzenli spor yapma insan hayatını belirli bir düzene sokar. Spora yeni başlayan kişiler için ise uyulması gereken bazı maddeler vardır. İlk önce kendi bedeninizi tanımaz gerekir. Kendi ayak yapınıza göre yürüyüş ayakkabısı, koşu ayakkabısı vb. seçmeniz lazım. Ayakkabı önemli olduğu kadar spor kıyafetleri de sizler için önemlidir. Sıcak havalarda, güneşin olduğu zamanlarda şapka kullanmanız gerekmektedir. Şapka kullanmadığınız takdirde güneş başınıza geçebilir ve sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Teri vücudun dışına atabilen, nefes alabilen kumaşlardan sporda giyeceğiniz t-shirtleri seçmelisiniz. Soğuk havalarda, kış aylarında spor yaparken üç kat giymeniz önerilmekte. Bu sayede kaslarınız ve soğuk hava arasında bir yalıtım tabakası oluşturmayı başaracaksınız.

Koşu Ayakkabıları

Spor yaparken en önemli olan şey seçtiğiniz ayakkabıdır. Doğru ayakkabı kullanımı sizlerin yara almadan spor yapabilmenize olanak sağlar. Her insanın ayak şekli farklı olduğundan herkese uygunluk gösteren koşu ayakkabıları, yürüyüş ayakkabıları ya da spor ayakkabıları farklılık gösterir. Koşu ayakkabıları, günlük giydiğimiz spor ayakkabılarından yapısı gereği farklıdır. Koşu ayakkabılarında yere bastığınızda oluşan şok emilir. Bazı koşu ayakkabıları modelinde ise enerjiyi geri verir ve bu sayede daha seri adımlar atabilirsiniz. Kendi ayak numaranızdan bir numara büyük almanızı öneririz. Ayakkabınızı bir numara büyük aldığınızda ayağınız içerisinde hareket edecek. Eğer kendi numaranızda alırsanız ayağınız sadece ayakkabının kenarlarına çarpacak. Bunun sonucu ayaklarınız daha hızlı yorulacak ve zarar görecek.

Koşu yapmada en önemli şeylerden birisi de nerede koşacağınızı belirlemektir. İlk önce koşacağınız zemini belirleyin ve ona göre bir erkek koşu ayakkabısı ya da kadın koşu ayakkabısı seçin. Koşu ya da yürüyüş yapacağınız yeri seçmek sizler için faydalı olacaktır. Zemini belirledikten sonra kendinize o zemine uygun bir spor ayakkabı alın. Spor ayakkabısının zeminle uygunluk göstermesi sizin spordan alacağınız verimi artırır. Koşu parkuru için üretilen koşu ayakkabıları; parkurların yapılarına göre özel koşu ayakkabıları üretildi. Bu koşu ayakkabıları parkların zeminine uygun olarak geliştirilmiştir. Off-road koşu ayakkabıları; bu spor ayakkabıları engebeli arazilerde koşabilmeniz için üretilmiştir. Kaya ve çamurun çok olduğu ormanlarda koşarken bu tarz bir ayakkabı seçmelisiniz. Bu tarz ayakkabılarının taban kısmı kalındır. Koşu ayakkabıları ise asfalt zeminde kullanabileceğiniz spor ayakkabılarıdır. Spor yapmadan önce alacağınız spor ayakkabılarını almadan önce denemelisiniz. Ayağınıza nasıl olduğunu ve ayağınızın içinde nasıl rahat ettiğine bakmalısınız.

Ayakkabıya karar vermeden önce kendi ayak stilinizi de öğrenmek önemlidir. Her insanın ayak yapısı farklılık gösterir. Size uygun olan yürüyüş ayakkabısı ya da koşu ayakkabısı bir diğer insana uygunluk göstermeyebilir.

Koşu ayakkabılarına tabanlık koyarak daha kalın bir taban elde edilir ve ayağınızı daha rahat ettirebilirsiniz. Bir sporda spor ayakkabının önemi kadar giydiğiniz spor çorabı da önemlidir. Normal çoraplardan daha kalın olacak olan bu spor çoraplarını spor yaparken tercih etmelisiniz. Gün içerisinde çok hareket ettiğinizde ayağınızda şişme meydana gelebilir. Bu sebeple koşu ayakkabılarınızı gün sonunda denediğinizde ayağınıza dar gelme ihtimali oldukça yüksektir. Ayaklarınızın, spor ayakkabınızda hareket edebilmesine özen gösterin. Tam dar ayakabbı tercih ettiğinizde ayağınız yürümeye ya da koşmaya baladığınızda acıyacaktır. Bu sebeple yaptığınız spordan daha az verim alacaksınız.

Yürüyüş Ayakkabıları

Yürüyüş yapmak spor yapmayan her insan için önemlidir. Yürüyüş yaparak hareket etmeli ve daha sağlıklı bir hayata adım atmalısınız. Her sporda yapılırken alınması ve uyulması gereken adımlar vardır. Yürüyüş yaparken de birçok şeye dikkat etmelisiniz. Özellikle seçeceğiniz yürüyüş ayakkabısı ayağınıza uygun olmalıdır. Yürüyüş ayakkabısı seçerken esnek olması birinci özelliktir. Seçtiğiniz ayakkabı esnek materyallerden üretilmiş ise yürümenizi kolaylaştıracak ve ayak parmaklarınızın zarar görmesini sıkışmasını önleyecek. Bu sayede yürürken ayak ağrısı çekmeyeceksiniz. Ayakkabı seçerken uzun süre yürüyeceğinizi unutmayın. Aldığınız ayakkabı eğer hava almayan, ayağın doğru bölgesini desteklemeyen, yürüdükçe ayağı terleten bir ayakkabı ise bu ayakkabı ile yürüyüş yapmak sağlıklı olmayacaktır. Hayatınızı önemsediğiniz kadar ayak sağlığınıza da önem vermelisiniz. Her zaman kullandığınız ayakkabılar ortepedik özellikte olmalı ve ayağınızın doğru yerlerini desteklemeli. Sağlıksız bir ayakkabı ile yürüyüş yaparsanız, bedeniniz ve ayaklarınız çok yorulacaktır. Hem kendinizi dinlendirip hem de keyifli yorgun olmadan bir yürüyüş gerçekleştirmek istiyorsanız yürüyüş ayakkabınızı doğru seçmelisiniz. Yürüyüş ayakkabılarının özellikleri olarak şunları sıralayabiliriz; esnek olmalıdır, su geçirmez olmalıdır, ayağınıza tam oturmalıdır, ayak parmaklarınız ayakkabı içerisinde rahat etmelidir, koruyucu astara sahip olmalıdır, hafif ve alçak topuklu ayakkabılar olmalıdır ve son olarak ayakkabının topuk kısmında yastıklama olması lazımdır.

Spor dallarının hepsinde en önemli etkenler, kıyafetler ve ayakkabılardır. Koşu yapacaksınız yapacağınız zemine uygun olarak koşu ayakkabısı seçmeniz gerekir. Yürüyüş yapmak için ise yürüyüş ayakkabısı tercih etmelisiniz. Amacına uygun olarak alıp kullandığınız spor eşyaları, yaptığınız spordan daha fazla verim almanıza neden olacak. Yürüyüş ayakkabıları ile uzun süre koşmayı denersini büyük ihtimalle ayaklarınız çok yorulacak ve ayakkabı uygunsuz olduğu için yara alacak. Ayakkabılarda değişen taban kalınlığı, kalıplar, esnek ya da sert oluşu gibi etkenler her spor ayakkabısı için ayrı ayrı değişiklik gösterir. Bu yüzden alacağınız ayakkabı yapmakta olduğunuz spor için üretilmiş olmalıdır.

Spor için ayakkabı seçerken kadın ve erkek yürüyüş ayakkabı modellerini incelemelisiniz. Ayak numaranıza uygun olan ayakkabıları seçmelisiniz. Spor için aldığınız ayakkabı ile birkaç gün evde gezmeniz sizlere uygun ayakkabı alıp almadığınızı gösterecektir.