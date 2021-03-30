Spor İstanbul Okulları'nda İkinci Dönem Başlıyor

5 Nisan’da başlayacak yeni dönemde 3-15 yaş arası çocuklara 14 farklı branşta eğitim verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından, 3-15 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Spor İstanbul Okulları’nda kayıtlar 1 Nisan’da açılıyor. Eğitimlerin 5 Nisan 2021’de başlayacağı Spor İstanbul Okulları’na 12 Nisan 2021’e kadar başvuru yapılabilecek. Eğitimler ise 29 Mayıs 2021’de sona erecek. 14 farklı spor branşında gerçekleşecek eğitimlerde, çocukların erken yaşlarda spora yönlendirilmesi ve sporu alışkanlık haline getirmeleri hedefleniyor.

Çocukların sporla iç içe büyümesi, hareketli nesiller yetişmesi hedefiyle 30’un üzerinde tesiste eğitimler veren SPOR İSTANBUL, ikinci eğitim dönemine hazırlanıyor. Spor İstanbul Okullarında eğitimler, uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde gerçekleşiyor. Eğitmenler, branş bazlı sportif eğitim programının yanı sıra takım ruhunu, yardımlaşmayı, fair-play ruhu içinde rekabeti ve spor kültürünü çocuklara aşılamayı amaçlıyor.

Spor okullarında çocukların fiziksel uygunluklarını belirlemek için bilimsel test ve ölçümler yapılıyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her çocuk, kendisine uygun olan antrenman gruplarına ve spor dallarına yönlendiriliyor. Eğitimlerde 15 TL kayıt bedeli dışında ücret talep edilmiyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)