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Spor İstanbul'dan Bakırköy'de Pazar Sporu

15. İstanbul Yarı Maratonu’nda uyguladığı pandemi tedbirleriyle dünyadaki yarışlarda standart belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, ‘İstanbul’u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yıl ki ikinci yarışı olan Bakırköy Etabı’nı 11 Ekim Pazar günü 400 İstanbullunun katılımı ile gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:03
Spor İstanbul'dan Bakırköy'de Pazar Sporu
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Yeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul’u Koşuyorum Bakırköy Etabı’nın startını; Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi.

İstanbul Times Haber/ Hüseyin Çetiner

78 gönüllünün de görev aldığı, kontenjan sınırı hızla dolup kapanan ve  10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 37:05 dakikalık derecesi ile Emine Hatun Mechaal bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 37:47 dakikalık derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 39:25 dakikalık derecesi ile Emine Baydili yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 30:46 dakikalık derecesi ile Hüseyin İbrahim Öztürk çıkarken, 30:48'lik derecesi ile Murat Emektar ikinci, 31:02'lik derecesi ile Abdullah Tuğluk üçüncü olarak yarışı tamamladı. Etkinlikte ayrıca Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayan etkinlik, renkli bir Pazar gününe sahne olurken ödül töreninin ardından son buldu. İstanbullular hem yarıştılar hem de eğlenceli ve sportif bir Pazar yaşadılar.

Toplam 4.500 TL ödül dağıtıldı

Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü “İstanbul’u Koşuyorum” Bakırköy Etabı’nda Genel Klasmanda kadınlar ve erkeklerde 1.’ye 1.000 TL, 2.’ye 750 TL ve 3.’ye 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 kadın ve erkek yaş kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara kupa ve özel tasarımlı madalya verildi.
Yıl boyunca devam ediyor

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile mart ayında gerçekleştirilmişti. Bakırköy Etabının ardından kayıt kontenjanları şimdiden dolan yarışlar; 25 Ekim Pazar günü Caddebostan Etabı ve serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak.

5. Sezon etaplarında tüm kontenjanlarını dolduran ‘İstanbul’u Koşuyorum’  serisi aynı zamanda N Kolay 42. İstanbul Maratonu için de hazırlık niteliği taşıyor. İstanbul’u Koşuyorum etaplarına kayıt olma fırsatını kaçıran sporcular için ise 8 Kasım’da düzenlenecek olan ve dünyada iki kıtada koşulan tek Maraton ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ için kayıtlar devam ediyor. Ayrıntılı bilgi için www.maraton.istanbul web sitesi üzerinden ulaşabilirler.

İstabnul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 12.10.2020 12:13
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