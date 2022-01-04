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Spor Hekimliği nedir, ne iş yapar Prof. Dr. Gökhan Metin açıklaması.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Metin, fakülte yaşamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 09:06
Spor Hekimliği nedir, ne iş yapar Prof. Dr. Gökhan Metin açıklaması.
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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim dalındaki mesleki uğraşı
alanlarımız (birkaç örnek…)
a) Bireylerin spora ve/veya egzersiz programlarına katılımları öncesinde sağlık muayenelerini
yapmak ve bireylerin egzersize/spora uygunluklarını değerlendirmek.
b) Bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi yönünde egzersiz ve spor
yapılması ile ilgili araştırma yapmak ve eğitici rol oynamak
c) Spor veya egzersiz yapılırken meydana gelen akut veya kronik yaralanmaların
değerlendirmesini yapmak ve sonrasında tedavi ile rehabilitasyon için planlama yapmak.
d) Tedavisinde spor ve egzersizin yararlı olduğu diyabet, obezite, hipertansiyon, astım, KOAH,
kanser ve farklı psikiyatrik hastalıklar gibi durumlarda egzersiz programları hazırlamak.
e) Sporda doping yapanlarla mücadele çalışmalarına katılmak
f) Sporcuların performans düzeyinin tespiti ve kondisyonlarının optimal seviyeye taşınması
konusunda planlama yapmak

Benim hastanedeki uğraşılarım (yukarıdaki yazılanlara ek olarak…)
a) Şu anda 7 tane yüksek lisans öğrencisinin farklı konularda hazırladıkları tezlerinde danışman
hoca olarak görev yapıyorum
b) Bölümümüze ait lisans ve yüksek lisans eğitim programlarında dersler veriyorum
c) Akciğer ve kalp hastalarının ameliyat olmadan önce kendilerine yapılması gerekli ve çok
önemli olan fiziksel kapasitelerinin değerlendirme testlerini uyguluyorum

Benim hastanede dışındaki uğraşım…
a) Futbol liglerindeki maçlarda Covid-19 pandemisi nedeniyle açıklanan sağlık tedbirlerine dair
talimatların uygulanması hususunda denetleyici olarak görev yapıyorum

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 04.01.2022 09:39
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