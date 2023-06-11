Şehidin Ağabeyi Yasin Hakan Karagözlü BJK.Kongre Üyesi Oldu

KARAGÖZLÜ GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

BJK.Yönetimi ile bir süredir istişare halindeydik. Kısa bir süre önce şu mesaj geldi”

Kurulduğu 1903 yılından bu yana Türk Sporunun sarsılmaz temel taşı olan Beşiktaş jimnastik Külübüne gönül veren değerli bir taraftar olarak aidiyetin en yüksek göstergesi olan Beşiktaş BJK KONGRE ÜYELİĞİNE KABUL EDİLİŞİNİZİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUZ”

Bu mesaj ile Kongre üyeliğimiz resmileşti. Beni kongre üyeliğine kabul eden Beşiktaş Jimnastik Kulübü başkanımıza,yönetimine özellikle Yavuz Engin başkanıma, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Mustafa Çalışkan’a,Beşiktaş Camiasına Gazeteniz aracılığı ile bir kez daha teşekkür ederim dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)