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Şahika Ercümen, Türkiye Rekoru Kırdı!

BAHAMALAR’DA 21 ÜLKEDEN 46 SPORCUNUN KATILDIĞI DÜNYA KUPASINDA İP DESTEKLİ PALETSİZ SABİT AĞIRLIKLI KATEGORİDE Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen Bahamalar’da, 3 dakika 7 saniyede 77 metreye dalarak 21 ülkeden 46 sporcunun yarıştığı Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye rekoru kırdı! Dünyanın en derin deliklerinden birisi olan 202 metre derinliğindeki Dean’s Blue Hole’de düzenlenen dünya kupası, 13-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. İp Destekli Paletsiz Sabit Ağırlık kategorisinde yarışan milli sporcumuz Şahika Ercümen, kupanın üçüncü gününde, 15 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirdiği dalışla kendisine ait olan Türkiye rekorunu da  yükselterek turnuvada üst sıralarda yerini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Temmuz 2021 Cuma 08:12
Şahika Ercümen, Türkiye Rekoru Kırdı!
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Dünyanın en prestijli dalış yarışmalarından biri olan Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, 2008’den bu yana Bahamalar’da düzenleniyor. 202 metre derinliğindeki, dünyanın en derin deliklerinden Dean’s Blue Hole’de yapılan dünya kupası, bu yıl 13-23 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bu yıl Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nda Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Bahamalar, Barbados, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Güney Afrika, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Kore, Meksika, Peru, Rusya, Slovenya, Şili, Tayvan,Tunus ve Yeni Zellanda olmak üzere toplam 21 ülkeden 46 sporcu yarışıyor.

Milli sporcu Şahika Ercümen, Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası’nın üçüncü gününde 3 dakika 7 saniyede 77 metreye yaptığı dalışla İp Destekli Paletsiz Sabit Ağırlık kategorisinde Türkiye rekoru kırarak üst sıralarda yerini aldı. Elde ettiği şampiyonluğun yanı sıra, kendisine ait olan Türkiye rekorunu da yükselten Ercümen “15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nde dünya kupasında ülkemize şampiyonluk getirmek benim için büyük gurur. Yeni rekorlar deneyeceğim ve Türk Kadın milli sporcu olarak bayrağımızı dalgalandırmak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası, turnuvanın YouTube kanalından canlı olarak izlenebiliyor.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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