Polisan Kansai Boya'dan İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı'na Destek

Polisan Kansai Boya, ekim ayında İtalya'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası'nda ve pandemi nedeniyle 2022 yılının mayıs ayına ertelenen 24. Olimpiyat Oyunları'nda İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın forma sponsorluğunu üstlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



Polisan Kansai Boya Spora Desteğini Sürdürüyor

Ana hedefi çevreye saygılı, tüketici konforunu ön plana koyan, kaliteli ve standartlara uygun ürünler üretmek olan ve ürünleri kadar topluma değer katan projeleriyle de adından söz ettiren Polisan Kansai Boya, sponsoru olduğu projelerle eğitime, spora ve sanata da renk katıyor. Gençlerin daha zinde ve sağlıklı yetişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2018 yılında Kocaeli’nde Polisan Eğitim, Kültür ve Spor Kompleksi'ni inşa eden Polisan, İşitme Engelli Voleybol Erkek A Milli Takımı'nın forma sponsorluğunu üstlenerek sporculara olan desteğine devam ediyor.



İmza Töreni Gerçekleşti

Sponsorluk anlaşmasının imza töreni 8 Mart'ta, JW Marriott Hotel Ankara'da Polisan ve federasyon yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. Törene Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ertuğrul BİTLİS, Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit KİHTİR, İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı Teknik Direktörü Osman ÇARKÇI, İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı Antrenörü Erkal TAŞ ve İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı Kaptanı Cevat ŞİMŞEK katıldı.



Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Ertuğrul Bitlis, imza törenindeki konuşmasında "İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki ve 24. Olimpiyat Oyunları'ndaki forma sponsorluğunu üstlenmekten son derece gururluyuz. Bu zamana kadar elde ettiği üstün başarılarıyla gurur kaynağımız olan sporcularımızın azim ve kararlılıklarıyla yeni ilhamlar yaratacağına ve büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam" açıklamasında bulundu.



Takımın başarılarını yakından takip ettiğini dile getiren Polisan Kansai Boya Genel Müdürü Mehmet Hacıkamiloğlu sponsorlukla ilgili olarak, “Polisan Kansai Boya olarak renkli hikayemize yepyeni sayfalar ekleyerek, bu toprakların değişmeyen rengi olmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda performansları ve azimleri ile yüzümüzü gülümseten başarılı sporcularımızın yanında yer almaktan çok mutluyuz" dedi.



Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit KİHTİR, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'de iki milyonun üzerinde işitme engelli birey bulunduğunu belirterek "Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde 24 branşta aktif olarak; 1727 kadın, 8532 erkek, toplam 10.259 sporcu faaliyet gösteriyor. İşitme Engelli Milli Takımlar seviyesinde en başarılı branşı voleybol. İşitme Engelli Erkek Voleybol A Milli takımımız, 2011'de Avrupa üçüncüsü, 2012'de Dünya beşincisi, 2013'te Olimpiyat dördüncüsü, 2015'te Avrupa Şampiyonu, 2016'da Dünya Şampiyonu ve 2017 yılında Olimpiyat Şampiyonu oldu. Başarılarıyla gurur duyduğumuz takımımızın 2021'de İtalya'da yapılması planlanan Dünya Şampiyonası için ve pandemi nedeniyle 2022 yılının mayıs ayına ertelenen 24. Olimpiyat Oyunları için hazırlıkları devam ediyor. Polisan Kansai Boya'ya takımımıza verdiği bu anlamlı desteği için teşekkür ediyoruz" dedi.