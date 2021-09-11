Pilates Salonları Yeniden Hizmette 

Kasım 2019 yılında, Zeytinburnu’ndaki kadınlara ücretsiz olarak hizmet vermek için açılan Merkezefendi, Gökalp ve Veliefendi Pilates Salonları, pandemi nedeniyle yaklaşık 10 aydır çalışmalarına ara vermişti. Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren salonlar, Eylül ayı itibariyle yeniden hizmete açıldı. Pilates salonları, pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü eğitimlere devam ediyor.

PİLATES PROGRAMLARINA KATILIMLAR ÜCRETSİZ

Merkezefendi, Gökalp ve Veliefendi Mahalleleri olmak üzere ilçede 3 ayrı noktada çalışmalarına devam eden salonlarda; pazartesiler hariç olmak üzere, haftanın 6 günü çoklu eğitim seansları düzenleniyor. Salonlar 10:30-19:00 saatleri arası hizmet veriyor. Hafta sonu ise; Göklap Pilates Salonu’nda 13:00 - 15:15 arası, Veliefendi Pilates Salonu’nda 16:15-18:30 arası Merkerzefendi Pilates Salonu’nda 19:00-21:15 arası seanslar mevcut. Kayıtların https://zeybim.zeytinburnu. bel.tr/ adresinden yapıldığı pilates okullarına katılımlar ücretsiz olurken, katılımcılara seans tercihleri de sunuluyor.

FİZİKSEL FITNESS SİSTEMİ PİLATESİN SAĞLIĞIMIZA FAYDALARI

Pilates kişiye daha iyi bir duruş, zarafet kazandırıyor. Omurgayı hizalayarak postürü düzeltiyor. Sırt ve bel ağrılarını hafifletip nefesi düzenliyor. Pilates egzersizleri, güçlü kemikler oluşturmak için birebir. Egzersizler sayesinde vücutta yeterli direniş ve hareket çeşitliliği sağlıyor. Böylelikle yıpranmadan uzun ve kuvvetli kaslara sahip olabiliyorsunuz. Güçlü bir kas sistemi oluşturmak için en doğru egzersiz hareketleri pilates sporunda mevcut. Esnekliğiniz artırıyor, kan dolaşımınızı hızlandırıyor, karın kaslarınızı güçlendiriyor, omurga kaslarını çalıştırarak duruşu düzeltiyor, boyun ve bel fıtığı riskini azaltıyor, böylelikle fiziki dayanıklılığı artırıyor. Özellikle doğum sonrası göbek sarkıklığından şikâyet eden kadınlar için pilates iyi bir çözüm. Tüm kas grubu çalıştığı için vücut orantılı bir şekilde biçimleniyor. Ayrıca pilatesin faydaları arasında konsantrasyon yeteneğinin güçlenmesi de yer alıyor, aynı zamanda stresi de azaltıyor.