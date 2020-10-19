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Öncü Gençlik Spor’dan KumTorbaları İle Virüs Mesajı

Dünyayı derinden etkileyen Koronavirüs salgını ülkemizi de derinden etkiliyor.Bir çok meslek ve kişi bu hastalıktan dolayı büyük sorunlar yaşarken özellikle ikili mücadele gerektiren salon sporları da bundan nasibini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:28
Öncü Gençlik Spor’dan KumTorbaları İle Virüs Mesajı
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Öncü Gençlik ve Spor Kulübü bu dönemde de tedbirler dâhilinde faaliyetlerine devam ediyor.

İkili antrenman gerektiren karate ve taekwondo sporları için “Koronavirüs’ü Yeneceğiz” yazılı kum torbaları üreten kulüp, sporcuların sağlıklı bir şekilde idman yapabilmelerini sağlıyor.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, her alanı olduğu gibi spor alanını da ciddi şekilde etkiledi. Yaşanan salgın dolayısıyla birçok spor salonu kapandı, spor faaliyetleri sınırlı hale getirildi.

Spor alanında yaşanan bu güçlükler dolayısıyla Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, gençlerin spordan geri kalmamaları amacıyla harekete geçti. “Koronavirüs’ü yeneceğiz” yazılı kum torbaları üreten Öncü Spor Kulübü, taekwondo ve karate sporcularının kum torbalarıyla tedbirlerden ödün vermeyerek sağlıklı bir şekilde antrenman ve müsabakalara katılımını sağlıyor. Sporcular “Koronavirüs’ü Yeneceğiz” yazılı kum torbalarıyla hem antrenman yapıyor hem de adeta virüsü yumrukluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Gençlerin sporsuz kalmamaları için çalışmalar yürüttüklerini belirten Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Yavuz Kurt, “Tüm dünya olarak zorlu bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi, ne yazık ki yaşamımızın birçok alanını etkiledi. Ülkemiz salgına yönelik birçok tedbiri uygulamaya koyarak başarılı bir süreç yürüttü.

Biz Öncü Gençlik ve Spor Kulübü olarak geçirdiğimiz bu zorlu süreçte gençlerimiz sporsuz kalmasın istiyoruz. Bu kapsamda arkadaşlarımızla çalışmalar yaparak ikili antrenman gerektiren spor alanları için ‘Koronavirüs’ü Yeneceğiz’ yazılı kum torbaları ürettik. Böylelikle gençlerimizin sosyal mesafeye uyarak spor yapmalarını sağlıyoruz.” dedi.

“Gençlerimiz Spor Yaparak Virüs’ü Yumrukluyor”

Spor yapmanın hem zinde kalmayı sağladığı hem de bağışıklık sistemini güçlendirdiğine değinen Öncü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kurt, “Kulüp olarak spor faaliyetlerimizi gerçekleştirirken tedbirler konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz. Sporcularımız sosyal mesafeye ve tedbirlere harfiyen uyuyor.

Çocuklarımız önlemler dâhilinde sporlarını yaparak bağışıklık sistemlerini güçlendirirken kum torbalarımızla da motivasyon sağlıyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak.İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.10.2020 10:26
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