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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşulacak

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 17. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart Pazar günü koşulacak. 10 bin 389 kişi ile tarihinin en kalabalık startını verecek koşuda, dünyanın en iyi atletleri Tarihi Yarımada’da birincilik ipini göğüslemek için mücadele edecek. Etkinlik nedeniyle Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 12:10
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu Pazar Günü Koşulacak
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Spor İstanbul tarafından N Kolay’ın isim sponsorluğunda bu yıl 17.’si gerçekleştirilecek olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü start alacak. World Athletics’in Elite Label kategorisinde yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 2021’in yol yarışları sıralama listesinde yılın en iyi yarışı seçildi.

Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan düz parkuruyla atletlere #EnHızlıYarı maraton derecelerini yapma imkanı sağlıyor. Bu yıl 10.389 kişilik rekor katılımla, tarihinin en kalabalık startını verecek etkinlikte sporcular 21K, 10K ve paten kategorilerinde yarışacak.

Yenikapı Miting Alanı’ndaki otobüs durağından başlayacak koşuda sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne gelen sporcular, köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerleyecek. Haliç Köprüsü’ne gelmeden yapılacak ‘U’ dönüşü ile sahil yolunda ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erecek. N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız’dan ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

TARİHİ YARIMADA’DA BÜYÜK HEYECAN

Geçtiğimiz yıl kadınlarda dünya yarı maraton rekorunun kırıldığı maraton, bu sene de büyük rekabete sahne olacak. Erkeklerde en iyi yarı maraton dereceleri 59 dakikanın altında olan Daniel Mateiko (58:26) ve Rodgers Kwemoi (58:30) Tarihi Yarımada’da kozlarını paylaşacak. Kadınlarda ise geçtiğimiz yıl N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nu 3. sırada tamamlayan Hellen Obiri (1:04:22) yeniden İstanbul’da koşacak. Türk erkek elit atletler Aras Kaya, Ramazan Özdemir, Halil Yaşın, Ömer Alkanoğlu, Kenan Sarı, Mahkum Değer, İslam Taşçı ve Süleyman Bekmezci podyum için yarışacak. Türk kadın elit atletler Yasemin Can, Fatma Karasu, Meryem Erdoğan, Nuran Satılmış, Duygu Turgut Boyan ve Gizem Nur Keskin de Tarihi Yarımada’daki yarışta Türkiye’yi temsil eden isimler olacak.

 SAHİL YOLU TRAFİĞE KAPANIYOR, OTOBÜSLER İÇİN ALTERNATİF GÜZERGAH

27 Mart 2022 Pazar günü yapılacak olan N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu etkinliği nedeniyle, Ayvansaray-Yenikapı sahil yolu her iki yönde trafiğe kapatılacak. İETT, koşu parkurunda bulunan otobüs hatları için alternatif güzergahlar belirledi. 

İETT, yarış sebebiyle kapatılan yolları kullanan 67 farklı İETT hattı için alternatif güzergahlar belirledi. Güzergah detayları, iett.istanbul sitesinde yayınlandı. 

KATILIMCILARA ÜCRETSİZ OTOBÜS

Koşu günü, yarışmaya katılacak sporcular ve akreditasyon kartı bulunan katılımcılar, İETT araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. İETT, parkuru terk eden koşucular için 10, 12,5, 15 ve 17,5’inci kilometrelerde sığınma amaçlı otobüsler bulundurulacak. Koşu sırasında hakemler için de 2 otobüs tahsis edilecek. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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