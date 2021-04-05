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N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Dünya Rekoru

İBB iştiraki SPOR İSTANBUL’un düzenlediği N Kolay 16. İstanbul Yarı Maratonu’nda dünya rekoru kırıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2021 Pazartesi 11:44
N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nda Dünya Rekoru
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Dünya şampiyonu unvanıyla İstanbul'a gelen Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.02'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Erkeklerde ise ilk sırayı 59 dakika 35 saniyelik derecesiyle Kenyalı Kibiwott Kandie aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada’da gerçekleştirildi. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışta bu yıl, pandemi önlemleri nedeniyle 4 bin koşucu yer aldı. Avrupa’nın ilkbaharda koşulan tek yarı maratonu olan yarışın startı İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, SPOR İSTANBUL Genel Müdürü İ. Renay Onur, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Göksun Öz tarafından verildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

TARİHLE İÇ İÇE

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, başlangıç noktasında yaptığı konuşmada tüm sporculara başarılar dileyerek, “Bugün tarihle iç içe geçen bir yarışta, dünyanın 8 önemli yarı maratonundan birisindeyiz. Tarihi Yarımada’nın keyfini yaşandığı bir parkur olması dolayısıyla buranın diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. İstanbul’un marka değerine sundukları katkıdan dolayı tüm yarışmacılara teşekkür ediyorum” dedi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan yarışa başlayan sporcular sahil yolunu takip ederek Galata Köprüsü’ne, sonrasında da köprü sonundaki ışıklardan ‘U’ dönüşü yaparak Fatih’e ilerledi. Haliç Köprüsü’ne gelmeden ‘U’ dönüşü ile ters istikamette devam eden parkur, Yenikapı’da başladığı noktada sona erdi.

DÜNYA REKORU KIRILDI

Pandemiye dair tüm etkinlik önlemlerinin alındığı yarışa kadınlarda dünya rekoru kırıldı. Son metreleri heyecan içerinde geçen İstanbul Yarı Maratonu'nu 64 dakikada bitiren Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, bu derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce de İstanbul’da şampiyonluklar yaşayan Chepngetich’i, 1.04.40’lık derecesiyle Etiyopya’lı Yalamzere Yehuhlaw izledi. Üçüncülüğü ise 1.04.51’le Kenyalı Helen Obiri elde etti.

KENYA’LI ATLETLER İLK ÜÇTE

Erkeklerde dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie, yarışı birinci sırada tamamladı. Kandie, yarışı 59.35’lik dereceyle tamamladı. 59.38’lik dereceyle yarışı tamamlayan Kamworor Geoffrey vatandaşının ardından ikinci oldu. Başka bir Kenya’lı Ronger Kırkorir de 59.45’lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Son Güncelleme: 05.04.2021 14:53
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