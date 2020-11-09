N Kolay 42. İstanbul Maratonu İlklere Sahne Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl ilk kez N Kolay’ın isim sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Maratonu’nun startını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Spor A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur, Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar ile yarış sponsoru Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer birlikte verdi. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu yıl pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı’dan start alan maraton, tarihinde ilk kez Avrupa’dan Asya istikametine doğru koşuldu. Organizasyon ilk olarak 08.45’te paten yarışı startı ile başladı. Sonrasında tekerlekli sandalye kategorisi ve ardından saat 09.00’da ise elit atletlerin yer aldığı 42 km’lik maraton start aldı.

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda Erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Bernard Cheruiyot Sang 02:11:49’luk derecesiyle ipi göğüsleyen isim olurken, Kenyalı atlet Felix Kimutai 02:12:00’lık derecesiyle yarışı ikinci sırada tamamladı. Etiyopyalı atlet Zewudu Hailu Bekele ise 02:12:23’lük derecesi ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Birinci gelen Sang’a ödülünü İBB Başkanı İmamoğlu, ikinci Kimutai’ye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, üçüncü olan Bekele’ye ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Yardımcısı Murat Kocakaya ödüllerini verdi.

Kadınlar kategorisinde ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei 02:22:06’lk derecesi ile ipi göğüsleyen isim olurken, Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan Gebremaryam 02:24:30’luk derecesi ile ikincilik kürsüsüne, Etiyopyalı atlet Tigist Memuye Gebeyahu ise 02:37:52’ lik derecesi ile üçüncülük kürsüsüne çıktı. Birinci Kipyogei’ye ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, ikinci olan Gebremaryam’a ödülünü İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, üçüncü Gebeyahu’ye ise ödülünü Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Adaca takdim etti.

4 BİN KİŞİ KOŞTU

Spor İstanbul, 20 Eylül 2020 de gerçekleştirdiği İstanbul Yarı Maratonu’nun ardından dünyada pandemi ortamında etkinlik kriterleri belirlemede öncü bir rol oynadı. Aynı kriterlerle gerçekleştirilen N Kolay 42. İstanbul Maratonu, Pandemi döneminde düzenlenen altın kategorideki maraton olması sebebiyle de; koşu dünyasının örnek gösterilen yarışı oldu. Bu kapsamda; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan “Covit-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi” kriterleri gereği kategorilerde ve kişi sayılarında sınırlamaya gidildi. İstanbul’un marka değerini yükselten ve uluslararası düzeyde tanıtımında önemli rol oynayan ‘N Kolay 42. İstanbul Maratonu’ pandemiye dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıktı. Yarış TRT Spor 2 ve İBB Tv kanallarından canlı olarak verildi.

World Athletics tarafından 2012 yılında “Altın Kategori” unvanına layık görülen maratonda, bu yıl pandemi önlemleri dolayısıyla kısıtlı sayıda elit atlet yer aldı. Bu yılın bir ilki de; 42. yılında pandemi tedbirleri kapsamında yalnızca 42K kategorisinde düzenlenen maratonda yer alamayan sporseverler için ise Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusunun ‘Tek başına bizimle koş’ sloganıyla hayata geçirilmesiydi.

KADEMELİ OLARAK START VERİLDİ

Başlangıç noktasında 3’er metre aralıklarla 4’er kişi, 5 saniye arayla kademeli olarak start aldı. Bekleme alanında yapılan düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uyularak sporcuların, güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlandı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen maratonda atletler için 20, 200 ve 1000. metrelerde maskelerini çıkarmaları için müsaade edildi. Yarışta her yıl olduğu gibi Tekerlekli Sandalye kategorisi de start aldı. Geçtiğimiz yıl ilk kez koşuya dahil olan Patenciler de bu yıl yine renkli görüntüler yarattı.

MARATON TARİHİNDE İLK DEFA KÖPRÜDEN İKİ KEZ GEÇİLDİ

N Kolay 42. İstanbul Maratonu, bu yıl farklı bir parkurla koşuldu. Yenikapı'da başlayan yarış, Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salıpazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti. Anadolu yakası istikametine koşan sporcular Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşarak Asya Kıtası’na geçtiler. Köprüyü geçer geçmez Altunizade kavşağına ilerleyerek, Altunizade köprüsünden 'U' dönüşü yapan koşucular, ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkurda buradan sonra hiç bir eğime uğramadan, Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahından Unkapanı istikametine dönerek, Cibali, Fener, Balat’a kadar takip ederek dönüş yaptılar. Parkurun Altunizade'den sonraki ikinci uç noktası olan Balat'tan ters istikamette koşulan yarış, sahil yolunu takip ederek Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek başladığı yer olan Yenikapı'da son buldu. N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda Sporcular, maraton tarihinde ilk kez 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden iki kere geçme şansını yakaladılar.

İLK SANAL KOŞU

N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda, bu yıl başka bir heyecan daha yaşandı. Covid-19 tedbirleri nedeniyle kontenjan sınırlaması bulunan etkinlikte Sanal Koşu uygulaması da yer aldı. Sanal koşu, 7-8 Kasım tarihlerinde “Tek başına bizimle koş!” sloganıyla 5K, 10K ve 15K kategorilerinde Adidas’ın desteklediği Sweaters uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından ve dünyanın çeşitli noktalarından 10 bini bulan sporseverin katılımı eşliğinde, Türkiye’nin en kapsamlı sanal koşusu düzenlendi. Sanal koşuya kayıt yaptıran tüm koşuculara madalya ve tişörtleri koşu öncesinde ulaştırılmıştı. İstanbul Maratonu’nun renklerinden biri olan sanal koşu sayesinde ‘N Kolay İstanbul Maratonu’nun tanıtımı farklı ülke ve şehirlerde de yapılmış oldu.

GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI

Pandemi önlemleri kapsamındaki uygulamalardan biri de ‘Güvenli Alan’ uygulamasıydı. Yarış öncesi sporculardan alınan HES kodlarıyla sağlanan ‘Güvenli Alan’ile sağlık açısından oluşabilecek tehditler en aza indirgendi.

Sporcular, etkinlik alanına asılan kare kodlarla alana girerken, içerideki gönüllü ve görevli olarak bulunan tüm personelin güvenli olduğunu gösteren bu uygulama katılımcılar için güvenli alanı oluşturdu.

YARDIMSEVERLİKTE REKORA KOŞUYORLAR N Kolay İstanbul Maratonu, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yardımseverlik koşusu olma özelliği taşıyor. 40’ı aşkın sivil toplum kuruluşu farklı sosyal sorumluluk projeleri için yardım kampanyaları kapsamında İstanbul Maratonu’nda koşuyor. N Kolay 42. İstanbul Maratonu’nda yardımseverlikte rekor kırılması bekleniyor. Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen maratonda, geçtiğimiz yıl toplam bağış tutarı 17 milyon Türk lirasını aşmıştı. Geçtiğimiz yıl 3 Kasım’da 41.si düzenlenen İstanbul Maratonu’nda parkur rekorunun yanı sıra bağış rekoru da kırılmış, sivil toplum kuruluşlarınca açıklanan verilere göre toplam 17.370.773 TL miktarında bağış toplanmıştı. 23 Kasım’a kadar devam edecek yardımseverlik hareketi ile şimdiden yaklaşık 8 milyon TL bağış toplanmış durumda. Her geçen yıl artan bağış miktarlarının bu yılda 10 milyon TL’yi aşması hedefleniyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)