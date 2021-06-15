Maltepe’de koronaya önce tekme, sonra üçlük

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, “Covid 19” sebebiyle sokaklardan uzak kalan ve sosyalleşemeyen çocuklar için ücretsiz spor etkinlikleri düzenlemeye başladı. Daha önce kadınlar ve gençler için de sabah sporu başta olmak üzere sportif etkinlikler hazırlayan belediye, şimdi de çocuklar için organize ettiği basketbol ve karate kursunda ortalama 250 çocuğa eğitim verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Maltepe’nin deneyimli kulüplerinden Pars Karate Spor Kulübü’nün hocası Tahsin Çalışkan antrenörlüğünde, Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu’nda verilen karate kursuna 50, Girne, Başıbüyük ve Feyzullah mahallelerinde, belediyenin deneyimli eğitmenlerince haftanın 2 günün verilen basketbol kursuna ise 200 çocuk katıldı. Ücretsiz eğitimlere katılarak moral depolayan çocukların mutlu olduğu gözlemlenirken, eğitimlerden ötürü Belediye Başkanı Ali Kılıç’a da teşekkür ettiler.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)