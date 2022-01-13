Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler

Beykoz Riva da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu merkezine giderek dilekçe ile şikayetlerini bildirirken yaptıkları basın açıklamasıyla da Yeşil sahalarda Malatyaspor'a uygulanan haksızlığı kınadılar. Malatyalı avukatların yer aldığı, Avukat Hasan Kocabey'in yaptığı basın açıklamasında yeşil sahalarda hakemlerin Yeni Malatyaspor' a karşı gösterdikleri vurdum duymazlığı, son haftada oynanan Yeni Malatyaspor Trabzonspor karşılaşmasında hakemlerin adaletsizliği basın açıklamasına damgasını vurdu. Avukat Hasan Kocabey yaptığı açıklamada diğer kulüplere de seslenerek harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Malatya sivil toplum örgütleri Birliği yaptığı basın açıklamasında Malatya Kayısısı bir kez daha yeşil sahalara damgasını vurdu. Avukat Hasan Kocabey yanlarında getirdikleri kayısıyı TFF teslim ederek hakemlere ikram etmelerini istedi. Hakemlerin Kayısı yedikten sonra zihinlerinin ve gözlerinin açılması için şifalar diledi. Yapılan basın açıklamasında Malatya sivil toplum örgütleri Birliği Başkanı Nazife Özdemir, Malatya Konfederasyonu kurucu başkanı Aziz Damar, Pütürge dernekler Federasyonu kurucu başkanı Cihan Akköse ve ismini sayamadığımız çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri hazır bulundular. Getirdikleri kayısıyla TFF yöneticilerine teslim ettiler.

KAYNAK:İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)