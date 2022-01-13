banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 2
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,070.65
ALTIN
796.11
DOLAR
13.60
STERLİN
18.71
EURO
15.59
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu Etme Çabasında Asla Olmadık, Olmayacağız
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu...
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı Protesto...
Anketimize 4 Bin 200 Kişi Katıldı
Anketimize 4 Bin 200 Kişi...
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama...

Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler

Hafta sonu oynanan Malatyaspor Trabzonspor karşılaşmasında penaltının verilmemesi Malatyalıları çileden çıkartırken İstanbul'da bulunan Malatya sivil toplum örgütleri Birliği haksızlığı kınamak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kapısında basın açıklaması yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ocak 2022 Perşembe 16:52
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler
banner171

Beykoz Riva da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu merkezine giderek dilekçe ile şikayetlerini bildirirken yaptıkları basın açıklamasıyla da Yeşil sahalarda Malatyaspor'a uygulanan haksızlığı kınadılar. Malatyalı avukatların yer aldığı, Avukat Hasan Kocabey'in yaptığı basın açıklamasında yeşil sahalarda hakemlerin Yeni Malatyaspor' a karşı gösterdikleri vurdum duymazlığı, son haftada oynanan Yeni Malatyaspor Trabzonspor karşılaşmasında hakemlerin adaletsizliği basın açıklamasına damgasını vurdu. Avukat Hasan Kocabey yaptığı açıklamada diğer kulüplere de seslenerek harekete geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Malatya sivil toplum örgütleri Birliği yaptığı basın açıklamasında Malatya Kayısısı bir kez daha yeşil sahalara damgasını vurdu. Avukat Hasan Kocabey yanlarında getirdikleri kayısıyı TFF teslim ederek hakemlere ikram etmelerini istedi. Hakemlerin Kayısı yedikten sonra zihinlerinin ve gözlerinin açılması için şifalar diledi. Yapılan basın açıklamasında Malatya sivil toplum örgütleri Birliği Başkanı Nazife Özdemir, Malatya Konfederasyonu kurucu başkanı Aziz Damar, Pütürge dernekler Federasyonu kurucu başkanı Cihan Akköse ve ismini sayamadığımız çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri hazır bulundular. Getirdikleri kayısıyla TFF yöneticilerine teslim ettiler. 

KAYNAK:İstnabul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 13.01.2022 16:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ampute Futbol Macı Dostça Bıttı : 1 - 1
Ampute Futbol Macı Dostça Bıttı : 1 - 1
Spor Hekimliği nedir, ne iş yapar Prof. Dr. Gökhan Metin açıklaması.
Spor Hekimliği nedir, ne iş yapar Prof. Dr. Gökhan Metin açıklaması.
Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma
Üç Büyüklerden Anlamlı Buluşma
Kılıçdaroğlu Ve Akşener’den Maratona 7000 Adımlık Katılım
Kılıçdaroğlu Ve Akşener’den Maratona 7000 Adımlık Katılım
Amatör Spor Kulüplerine 230 Bin Lira Nakit Desteği
Amatör Spor Kulüplerine 230 Bin Lira Nakit Desteği

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169