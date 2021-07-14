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Küçükçekmece'deki 3*3 Sokak Basketbolu Turnuvalarında Kıyasıya Rekabet

SOKAK BASKETBOLU TURNUVASINDA 53 TAKIM ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE ETTİ Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen 3*3 Sokak Basketbolu Belediye Başkanlığı Kupası’nın finali, takımların kıyasıya rekabet ve heyecanına sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:01
Küçükçekmece'deki 3*3 Sokak Basketbolu Turnuvalarında Kıyasıya Rekabet
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16-18 yaş ve 18 yaş üstü olarak iki kategoride gerçekleştirilen turnuva basketbol severleri aynı sahada buluşturdu. 16-18 yaş kategorisinde toplam 64 kişi 16 takım olarak turnuvaya katılım sağladı. Müsabakaları Taştepe Parkı’nda yapılan 16-18 yaş kategorisinde Sazcılar takımı birinci, Mambacita takımı ikinci, For Mamba takımı üçüncü, Pompa Ke takımı ise dördüncü oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Basketbolseverler turnuvada buluştu

3*3 Sokak Basketbolu Belediye Başkanlığı Kupası turnuvalarına 18 + yaş kategorisinde ise toplamda 148 kişi, 37 takım olarak katılım sağladı. Şair Nedim Parkı, Kuşlar Tepesi Parkı ve Taştepe Parkı’nda gerçekleştirilen müsabakalar ve final maçı sonrası Ham Boya takımı birinciliğe adını yazdırırken, Atakings ikinci, Kaya Gibi üçüncü, Easy Basket ise dördüncü oldu.

Toplam 212 kişi ve 53 takımın katıldığı, turnuvada dereceye girenlere kupa, madalya, hediye çeki ve çeşitli ödüller takdim edildi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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