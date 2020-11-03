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Kartal Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine İçme Suyu Desteği

Kartal Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine malzeme desteği sürüyor. Başkan Gökhan Yüksel’in spora ve sporcuya verdiği önem doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi, amatör spor kulüplerine içme suyu desteğinde bulundu.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
03 Kasım 2020 Salı 16:05
Kartal Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine İçme Suyu Desteği
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Kartal'daki spor kulüplerinin yöneticileriyle sık sık bir araya gelen ve kulüplerin durumu ve yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi alan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal'da spora olan ilginin arttırılması ve amatör sporculara destek noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, amatör spor kulüplerine maske, hijyen malzemeleri ve kızılötesi ateş ölçer termometre dağıtımının ardından şimdi de içme suyu desteğinde bulundu. Spora ve sporcuya olan desteğiyle takdir toplayan Kartal Belediyesi, ilçedeki tüm amatör spor kulüplerinin içme suyu ihtiyaçlarını karşılayarak pandemi döneminde de kulüplerin yanında olmayı sürdürdü.

Amatör spor kulüplerinde genç sporcuların yetişmesinden mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Yüksel, "Kartal'da sporda başarı hikayelerini çoğaltmak istiyoruz. Sporda tesisleşerek bunu sağlamak istiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapmalarını istiyoruz. Gençlerimizin spor ile ilgilenmesi madde bağımlısı olmalarını da engelleyecektir. Kısa bir zamanda Atalar'da ki toprak sahayı çimlendirerek komple bir spor tesisine dönüştürdük. Kartal'da çocuklarımıza ve gençlerimize yeni spor alanları ve yaşam merkezleri açma gayretimiz hep devam edecek. Spor kulüplerimize desteğimizi pandemi sürecinde de sürdürdük. Her zaman spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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