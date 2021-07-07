Kamudaki İlk E-Spor Merkezi Üsküdar'da Açıldı

Geçmiş yıllarda Türkiye’de bir kamu kurumu olarak ilk kez ve görkemli bir şekilde E-Spor eğlencesini düzenleyen Üsküdar Belediyesi bu kez de E-Spor Merkezi projesini hayata geçirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in desteği ile ilk kez bir kamu kuruluşu tarafından kullanıma sunulan ilk E-Spor Merkezi olma özelliği taşıyan ve oyun severlerin kıyasıya mücadele edeceği bu merkez, Çavuşdere Spor Sarayı’nın asma katında son teknolojik cihazlarla donatıldı.

Açılıştan sonra aynı zamanda büyük bir çekişmeye ev sahipliği yapan merkez, sosyal medya fenomenleri ve Üsküdarlı gençleri bir araya getirerek en sevdikleri oyunları oynama fırsatı sundu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de E-Sporcu gençlerin arasına katılarak, gençlerle birlikte oyun oynadı.

Gençlerle bolca vakit geçiren Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen çok keyif aldığını belirterek, “Öyle heyecanlı ve öyle hızlı bir merkez açtık ki, şuanda ter içerisindeyim. Bu gençlerin hızına yetişmek mümkün değil. Zaten e spor merkezlerinin en önemli özelliği de çok hızlı, inanılmaz hızlı, zamanı ne ile ölçeceğiz, bir ölçü birimi yok burada. Dolayısıyla çok önemli ve özel bir merkezi.. Bura aynı zamanda bir akademi. Burası bir eğitim merkezi öyle düşünebiliriz. Burada önemli kavramlarımız hız centilmenlik, tatlı bir rekabet, kolektif akıl, gençler burada akıl oyunları ile takım arkadaşları ile birlikte ortak akıl yürütecekler ve çok hızlı karar verecekler. En önemli kavram hızdır burada. Kesinlikle bu e-spor merkezleri, çocukların ve gençlerin zamanını öldürmez. Aksi tartışmalara kesinlikle katılmıyorum. Gelip görsünler ki gençler burada hızlıca karar verip başarı yakalama adına, mantıklı işlerimizi nasıl yürütürüz onun mücadelesini veriyorlar.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)