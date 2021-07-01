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Kadınların İzlerini Taşıyan Parkurda Anlamlı Koşu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, pandemi tedbirleri nedeniyle ertelenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’nı 3 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00’da gerçekleştirecek. Sporcular, kadınların tarihte iz bıraktıkları sembolik noktaların yer aldığı anlamlı parkurda toplumsal cinsiyet kalıplarını yıkmak için koşacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2021 Perşembe 11:57
Kadınların İzlerini Taşıyan Parkurda Anlamlı Koşu
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Yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif ve seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul’u Koşuyorum yarışları salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı 3 Temmuz Cumartesi günü Kadıköy’de düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Birlikte hareket etme duygusunu güçlendiren, ayrımcılığı reddeden spor bu kez cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek isteyenleri bir araya getirecek. İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak amacıyla çok anlamlı bir parkurda koşulacak.
Kadıköy’de Tarih Edebiyat Kütüphanesi’nden başlayan 10 km’lik parkur kadınların toplumsal hayatı dönüştürdükleri 8 farklı durağı kapsayacak. Fiziki koşuya, 500 sporcu katılacak
SANAL KOŞU
İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’nın sanal koşu etkinliği 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sweaters uygulamasını telefonuna indiren sporcular diledikleri yerde, kendi belirledikleri parkurda 5K ve 10K koşarak İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı’nın heyecanına ortak olacak.
KİT DAĞITIMI
Yarış kiti dağıtımları; 1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında Spor İstanbul Genel Müdürlüğü’nde, 2 Temmuz Cuma günü saat 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde yapılacak.
YARIŞ PROGRAMI
Başlangıç: 09.00
Ödül Töreni: 10.15
İSTANBUL’U KOŞUYORUM KADINLAR GÜNÜ ETABI PARKURU
1- Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi
İstanbul’u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı bu sene Tarih Sanat Edebiyat Kütüphanesi’nden start alacak. Koşucular tarihi güzergahta koşmak için bu noktada bir araya gelecek.
2- Baylan Pastanesi
Bir dönem İstanbullu edebiyatçıların işlek mekanı olan pastanenin müdavimleri arasında “Baylancılar Akımı” olarak da bilinen Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi kadın yazarlar yer alıyordu.
3- Apollon Tiyatrosu
1920’de “Yamalar” adlı oyununda oynayan Elize Binemeciyan’ın yerine sahneye çıkan Afife Jale, tüm engellemelere rağmen çeşitli oyunlarda yer almaya devam etti. Olaylar sonunda Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasaklansa da Afife Jale bir cesaret simgesi haline geldi.
4- Mor Mekan
Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan, dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri konumunda.
5- Caferağa Muhtarlığı
Kadıköy ilçesindeki 21 mahallenin 12’si kadın muhtarlar tarafından yönetiliyor. Zeynep Ayman ise Caferağa Mahallesi’nin muhtarlığına üçüncü kez seçilme başarısı gösterdi.
6- Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu
Kadınların ilk kitlesel yürüyüşü “Dayağa Hayır” söylemi ile 17 Mayıs 1987’de Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleştirildi. Kadınlar, 2013 yılından beri her çarşamba forumda buluşarak kadınlara ve gündeme dair meseleleri değerlendiriyor.
7- Kalamış Atatürk Parkı
2012’de Erzurum’da geçirdiği kaza sonucu ölümüyle tüm Türkiye’yi üzen milli kayakçı Aslı Nemutlu’nun heykeli bu parkta yer alıyor. Heykel, kadın sporcuların spor dünyasına yaptığı katkılara dair bir hafıza oluşturma görevi üstleniyor.
8- Kadıköy-Karaköy Vapuru
“Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır” söylemi ile kamusal alanda tacize karşı 1989 yılında mor iğne satışı başladı. Kadıköy-Karaköy vapuru bu kampanyanın başladığı noktaydı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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