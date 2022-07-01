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Kadın Milli Takımı’nın Hedefi Şampiyonluk

Türkiye Milli Takımı, Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Turnuvaya Meksika galibiyetiyle başlayan Milli Takım’ımızın hedefinde şampiyonluk var.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Temmuz 2022 Cuma 11:05
Kadın Milli Takımı’nın Hedefi Şampiyonluk
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27 Haziran'da başlayan Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda 9 takımın şampiyonluk için mücadeleleri devam ediyor. Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen, aralarında Türkiye Milli Takımı’nın da olduğu U18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. U18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda ilk maçını Meksika'yla yapan Türkiye Milli Takımı, 2-1 galip gelerek İngiltere maçını beklemeye başladı. Her yıl düzenlenen şampiyonada; Türkiye, İzlanda, Avustralya, Kazakistan, Meksika, İspanya, Letonya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere toplam 9 takım mücadele ediyor. Seyirciler, Zeytinburnu Buz Pisti’nde düzenlenen şampiyonada maçların tamamını ücretsiz seyredebiliyor.
“GENÇ VE HIRSLI BİR TAKIMA SAHİBİZ”
Milli Takım’a 7-8 ay önce buz hokeyine başlayan oyuncuların katıldığını ve yaşı küçük yeni bir takım oluşturduklarını belirten Milli Takım Başantrenörü Yücel Çıtak, "Dünya Şampiyonası'nda 9 takımdan biriyiz. İlk defa üst grupla birleşen bir Dünya Şampiyonası, daha önce karşılaşmadığımız rakipler var. U18 Kadın Milli Takımı'mız yaklaşık 15-16 gündür düzenli bir kamp programı içinde çalışıyor. Takımımızın içinde 7-8 ay önce buz hokeyine başlamış oyuncularımız da var. Çok yeni, yaşı çok küçük bir takım. Daha önceki U18 Kadın Dünya Şampiyonası'nda bir gümüş madalyamız olmuştu. Tabi o kadroyla bu kadro arasında değişen oyuncularımız oldu. Buradaki 9 takım 3 gruba ayrıldı. Dün ilk maçımızı Meksika ile yaptık ve galibiyetle ayrıldık. Bugün İngiltere'yle oynayacağız. Meksika güçlü bir ekip, üst grubun ekiplerinden bir tanesiydi. Bu grubun sonuçlarına göre yarından itibaren diğer gruplarda yapılan maçların sonuçlarıyla beraber eşleşeceğimiz takımlar belli olacak. Şu an gözüken durum bu grubu birinci bitirirsek kiminle eşleşeceğimiz belirsiz. İkinci bitireceğimiz garantilendi. Garantilendiği için Avustralya şu an rakibimiz gözüküyor. Bu akşam İngiltere'yle yapacağımız maçın sonucuna göre değişebilir. Turnuva 5 Temmuz'da bitiyor. Biz de önümüzdeki bütün maçlarda gayret göstermeye, mücadele etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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