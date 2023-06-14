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Jimnastiğin Kalbi Beylikdüzü’nde Attı

Esenyurt’ta faaliyet yürüten Performans Ritmik Jimnastik Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Bosphorus Cup 2023 Turnuvası 8 - 11 Haziran tarihlerinde Beylikdüzü Spor Kompleksi’nde gerçekleşti. Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkeden 450 Ritmik Jimnastik sporcusunun bireysel serilerle yarıştığı turnuva, 4 gün boyunca kıyasıya yarışmalara sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2023 Çarşamba 12:26
Jimnastiğin Kalbi Beylikdüzü’nde Attı
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12' si uluslararası bröveli olmak üzere, her gün 16 hakemin görev yaptığı turnuvanın açılış konuşmasını yapan Performans Ritmik jimnastik Spor Kulübü Başkanı ve Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, konuşmasının başında 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kaya, “Bosphorus Cup'u düzenlememizdeki amacımız, ulusal ve uluslararası düzeydeki sporcular arası sevgi, dostluk ve dayanışmayı sağlamanın yanı sıra, ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtımına katkıda bulunmaktır” dedi.

Daha sonra söz alan Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık ise 3.Uluslararası Bosphorus Cup 2023 turnuvasına ev sahipliği yapmasından dolayı Kulüp Başkanı Mehmet Hanjfi Kaya'ya teşekkür etti.

Çocukların ve gençlerin daha fazla sportif aktivitelere katılabilmesi için daha fazla spor salonuna ihtiyaç olduğunu belirten Başkan Çalık, bu konuda hem kendilerinin hem de ilgili kurumların üzerine düşeni yapmaları gerektiğine değindi. Çalık, konuşmasının son bölümünde yarışacak olan tüm sporculara başarı dileklerini iletti.

Turnuvaya katılanlar arasında İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz de vardı. İzsiz, yaptığı konuşmada Performans Ritmik Jimnastik Spor Kulübü’nün başarılarını takdir ettiğini belirterek, yarışacak sporculara başarı dileklerinde bulundu

Açılışa, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Başkan Yardımcıları, Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, Emek Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Levent Gökçek, İyi Parti İstanbul 3 Bölge Milletvekili Seyithan İzsiz, Esenyurt Belediye Başkan yardımcısı Selçuk Günerhan, İş İnsanları, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda Jimnastik sever katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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