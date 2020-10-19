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İstanbul Sprint Triatlonu 300 Sporcunun Mücadelesine Sahne Oldu

İstanbul Sprint Triatlonu, bugün Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde 300 triatleti bir araya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile düzenlenen İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası, renkli ve sportif görüntülere sahne oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ekim 2020 Pazartesi 09:57
İstanbul Sprint Triatlonu 300 Sporcunun Mücadelesine Sahne Oldu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’un, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile bu yıl Beylikdüzü Gürpınar Sahili’nde düzenlenen ‘İstanbul Triatlon ve Aquatlon Müsabakası’ 18 Ekim Pazar günü sprint triatlon ve aquatlon branşlarında 300 lisanslı sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

Sporcuların kıyasıya mücadelesi ile başlayan etkinlik; sprint triatlon kategorisinde 750m yüzme, 20km bisiklet ve 5km koşu branşlarıyla devam ederken Aquatlon kategorisinde ise 2500m koşu, 500m yüzme ve 2500m koşu branşlarıyla son buldu. Etkinliğe Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Serdar Mumcu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Akın, İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk ve Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya katıldı. Yarışlar, pandemi tedbirleri nedeniyle seyirciye kapalı olarak yapıldı.

18 – 64 yaş arası triatlon lisansına sahip sporcuların yarıştığı organizasyon da sprint triatlon branşında kadınlar genel klasman kategorisinde 1:22:17 saniyelik derecesi ile Özge Uzun birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu.  1:24:17 saniyelik derecesi ile Melda Fatma Derviş ikinci olurken, 1:37:23’lük derecesi ile Esin Akkartal yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen  1:11:58 saniyelik  derecesi ile Bahadır Tama olurken, 1:13:05’lik derecesi ile Oleg Astanin İkinci, 1:14:33’lük derecesi ile Metin Akbaba üçüncü oldu. Aquatlon branşında  ise kadınlar genel klasman kategorisinde Çiğdem Tütüncü birincilik kürsüsüne çıkan isim oldu. Berrak Irmak ikinci olurken, Esra Nesil yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi’nde ise birincilik ipini göğüsleyen isim Uğurcan Özer olurken, Oleg Astanin İkinci ve Mustafa İdrisoğlu üçüncü oldu.

Etkinlik, 16.30’da yapılan ödül töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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