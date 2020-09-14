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İsös Ampute Futbol Kulübü Mim.Süleyman Uluocak 'I Ziyaret Etti.

Türkiye’ de Ampute Futbolda 17 yıldır İstanbul’ da faaliyet gösteren .Ampute Türk Milli Futbol  Takımına da birçok  futbolcu  kazandıran.Ampute Futbolun yayılmasında büyük katkıları olan,            (İSÖS ) İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nün Yeni  Başkanı Sadık BAŞ ve Yönetimi İBB ve Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Mim.Süleyman ULUOCAK’ı ziyaret edip  18 Ekim  de başlayacak olan yeni sezon için yakıları hakkında  bilgi verdi. .

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2020 Pazartesi 13:25
İsös Ampute Futbol Kulübü Mim.Süleyman Uluocak 'I Ziyaret Etti.
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 (İSÖS ) İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nün Yeni  Başkanı Sadik BAŞ .Yönetim Kurulu’ na  yeni seçilen Rıdvan AKTAŞ ,  Halit ER ve Kulüp Müdürü -Basın Danışmanı Ali GÜNDÜZ . İBB ve Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Mim.Süleyman ULUOCAK’ı ziyaret edip  18 Ekim  de başlayacak   2020  /  2021  Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute futbol  Ligi 2.lig sezonu hakkında bilgi verdi.                                                                                                

 Başkan Sadık BAŞ ilgilerinden dolayı  Mim.Süleyman ULUOCAK’ a, her zaman İSOS un yanında olduğu için  teşekkür etti. 

İSÖS Yönetimine yeni dahil olan Rıdvan AKTAŞ ta sporcu kardeşlerimiz ve yönetici arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirti.

Yıllardır  Ampute futbola gönül vermiş, bu sezon kulüp müdürlüğüne getirilen Ali GÜNDÜZ  de .Remzi ÖZCAN Hocamızla bu yılda, mevcut kadromuza yeni arkadaşlarımızı da ekleyerek,ampute engelli bireyleri sporcu yaparak onları geçmişlerinden koparacağız  dedi .GÜNDÜZ “ İSÖS  İstanbul Özürlüler Spor Kulülübü’nün Ampute Futbol Süper Liglerinde oynadığı süreler destek veren sponsörlerden Reis Gıda.Uluocak Mimarlık.Avrasya Hastanesi.Zeytinburnu Merkez Telekom.Yıldız Karo. yeşil  Vadi. Alo Afiş. Koza Koleji  ‘ne ve destek olan tüm kuruluşlara ,TRT ve Tüm basın mensuplarına  teşekkür  ederek,yeni sezonda da desteklerini beklediklerini ifade etti.

 Mim.Süleyman Uluocak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi Desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek.Hayati Paylaşmak için  Bence Engel Yok !.. dedi.

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