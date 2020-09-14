İsös Ampute Futbol Kulübü Mim.Süleyman Uluocak 'I Ziyaret Etti.

(İSÖS ) İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nün Yeni Başkanı Sadik BAŞ .Yönetim Kurulu’ na yeni seçilen Rıdvan AKTAŞ , Halit ER ve Kulüp Müdürü -Basın Danışmanı Ali GÜNDÜZ . İBB ve Zeytinburnu Belediye Meclisi Üyesi Mim.Süleyman ULUOCAK’ı ziyaret edip 18 Ekim de başlayacak 2020 / 2021 Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ampute futbol Ligi 2.lig sezonu hakkında bilgi verdi.

Başkan Sadık BAŞ ilgilerinden dolayı Mim.Süleyman ULUOCAK’ a, her zaman İSOS un yanında olduğu için teşekkür etti.

İSÖS Yönetimine yeni dahil olan Rıdvan AKTAŞ ta sporcu kardeşlerimiz ve yönetici arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yapmak için var güçleriyle çalışacaklarını belirti.

Yıllardır Ampute futbola gönül vermiş, bu sezon kulüp müdürlüğüne getirilen Ali GÜNDÜZ de .Remzi ÖZCAN Hocamızla bu yılda, mevcut kadromuza yeni arkadaşlarımızı da ekleyerek,ampute engelli bireyleri sporcu yaparak onları geçmişlerinden koparacağız dedi .GÜNDÜZ “ İSÖS İstanbul Özürlüler Spor Kulülübü’nün Ampute Futbol Süper Liglerinde oynadığı süreler destek veren sponsörlerden Reis Gıda.Uluocak Mimarlık.Avrasya Hastanesi.Zeytinburnu Merkez Telekom.Yıldız Karo. yeşil Vadi. Alo Afiş. Koza Koleji ‘ne ve destek olan tüm kuruluşlara ,TRT ve Tüm basın mensuplarına teşekkür ederek,yeni sezonda da desteklerini beklediklerini ifade etti.

Mim.Süleyman Uluocak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi Desteklerinin artarak devam edeceğini belirterek.Hayati Paylaşmak için Bence Engel Yok !.. dedi.