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İşitme engelli sporcular Maltepe’nin gururu oldu

İşitme engelli sporcular Maltepe’nin gururu oldu Maltepe Belediyesi desteğiyle çalışmalarını sürdüren Pars Karate Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2021 Çarşamba 16:38
İşitme engelli sporcular Maltepe’nin gururu oldu
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Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Enise Sevde Ünal Türkiye ikincisi, Beyza Nur Atik ve Halide Sena Çam ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası, İstanbul Eyüp Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda düzenlendi. Maltepe adına şampiyonaya katılan Pars Karate Spor Kulübü öğrencileri önemli derecelere imza attı.

ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER

Belediyenin destekleriyle çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdüren Enise Sevde Ünal Türkiye ikincisi, Beyza Nur Atik ve Halide Sena Çam ise Türkiye üçüncüsü oldu. Halide Sena Çam aldığı dereceyle milli takımda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyondaki başarıları dolayısıyla kulübe bir ziyarette bulunan Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürü Vaner Pekin, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın tebrik mesajını ileterek, derece alan başarılı oyunculara çiçek takdim etti. (13.10.2021

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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